Dopo i problemi avuti con le beta di OOS 11 per la serie 7, OnePlus sta accusando problemi anche con il rilascio della versione stabile di Android 11 per OnePlus Nord. Il rilascio di nuovi aggiornamenti per la serie 8 non ha avuto intoppi, mentre sembra che OnePlus stia accusando qualche problema con i suoi modelli medio gamma o non più di punta.

Insomma non un periodo roseo per l’azienda cinese per quanto riguarda gli aggiornamenti, dopo che aveva fatto discutere la decisione di non aggiornare ad Android 12 i modelli Nord N10 5G e Nord N100.

Negli scorsi mesi OOS 11 per OnePlus Nord ha visto diverse Open Beta rilasciate senza grossi problemi e proprio qualche giorno fa era iniziato il roll-out della prima versione stabile. Purtroppo questo rilascio è stato temporaneamente fermato, in quanto sono stati trovati diversi problemi che non hanno soddisfatto gli utenti.

Alcuni dei problemi segnalati dagli utenti sono:

Consumo anomalo della batteria

AppLocker non funzionante

Impossibilità di accedere alle app protette da AppLocker

Lag generalizzato

Impossibilità di aprire alcune immagine dalla Galleria OnePlus

Velocità di ricarica ridotta

Non c’è ancora una data certa per la ripresa del rilascio

Non è ancora dato sapere esattamente quando il roll-out verrà ripreso, intanto però sul forum OnePlus sta montando una comprensibile frustrazione. Del resto OnePlus non ha comunicato nulla sui canali ufficiali ma uno dei suoi membri dello staff della Community del forum ha pubblicato un post dove, in breve, spiega che il rilascio è stato fermato per colpa di alcuni bug riportati dagli utenti e riscontrati dagli sviluppatori e che cercheranno di riprendere il roll-out più velocemente possibile, dopo che avranno sistemato i bug.

Nel caso siate possessori di OnePlus Nord e avete effettuato l’upgrade a OOS 11, avete la facoltà di effettuare un downgrade ad OOS 10 altrimenti, nel caso vogliate continuare ad avere Android 11 sul vostro device, potete passare ad Open Beta 4, rilasciata pochi giorni fa.