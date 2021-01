A metà settembre OPPO ha annunciato la nuova versione della sua interfaccia personalizzata basata su Android 11, ossia ColorOS 11 ma fino a questo momento non sono stati tanti gli smartphone del produttore asiatico a riceverla.

Ebbene, nelle prossime settimane la situazione dovrebbe cambiare radicalmente, almeno ciò è quanto emerge dalle nuove informazioni diffuse nelle scorse ore dal team di OPPO.

Il produttore, infatti, ha svelato i suoi programmi relativi al rilascio di ColorOS 11 per quanto riguarda gli smartphone commercializzati in Cina (confermando in parte quanto già reso noto alla fine dello scorso anno).

OPPO pubblica la roadmap di rilascio di ColorOS 11

Questa è la situazione per il primo trimestre del 2021:

27 gennaio 2021 – Open Beta (limitata)

OPPO Reno3 5G

OPPO A92s

OPPO A52

Marzo 2021 – Open Beta (limitata)

OPPO Reno2

OPPO Reno2 Z

OPPO K5

OPPO A72 5G

OPPO A91

Marzo 2021 – release stabile

OPPO Reno 10x Zoom

OPPO Reno Ace

OPPO Reno3 Pro 5G

OPPO Reno4 SE 5G

OPPO Reno3 Vitality Edition

OPPO K7

Così come avranno notato i più attenti, la maggior parte di questi telefoni viene venduta in esclusiva sul mercato cinese ma una parte di essi è anche disponibile a livello globale (magari con un nome diverso).

Ad ogni modo, questo programma di aggiornamento è simile a quello globale e, pertanto, possiamo aspettarci che i telefoni sopra menzionati ricevano l’aggiornamento a ColorOS 11 all’incirca nello stesso periodo anche negli altri mercati.

Il produttore proseguirà con il rilascio dell’aggiornamento che porta la nuova versione della sua interfaccia personalizzata anche nel secondo trimestre, quindi i possessori dei device che non rientrano in tale elenco dovranno soltanto avere un po’ di pazienza in più.

Tra le principali novità di ColorOS 11 troviamo un notevole miglioramento per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione, l’ottimizzazione della gestione della batteria ed una maggiore attenzione ad aspetti molto importanti come quelli della sicurezza e della privacy.

