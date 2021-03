Stanno facendo il giro della Rete, rimbalzando da un sito Web all’altro, alcune immagini che ci mostrano quello che potrebbe essere il design di uno degli smartphone più attesi e performanti tra quelli che saranno lanciati nel corso del 2021: stiamo parlando di Huawei P50 Pro.

Le immagini in questione (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie), pubblicate da Onleaks, ci permettono di scoprire che a caratterizzare in modo preponderante l’aspetto di Huawei P50 Pro dovrebbe essere il comparto fotografico posteriore, composto da due moduli di dimensioni decisamente superiori rispetto a quelle che siamo abituati a vedere negli smartphone.

Ecco il presunto design di Huawei P50 Pro

Frontalmente il prossimo modello top di gamma di Huawei dovrebbe vantare un display da 6,6 pollici con i bordi leggermente curvati, un foro per la fotocamera al centro in alto e cornici limitate ai minimi termini.

Anche la parte posteriore dovrebbe essere in vetro mentre la scocca laterale dovrebbe essere realizzata in metallo e le dimensioni complessive dovrebbero essere tutto sommato piuttosto contenute, ossia 159 mm di lunghezza, 73 mm di larghezza e 8,6 mm di spessore (che all’altezza del modulo fotografico posteriore arriverebbe a 10,3 mm).

Tra le altre feature del device non dovrebbero mancare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e un doppio altoparlante frontale (integrato nei bordi superiore ed inferiore).

Purtroppo non vi sono informazioni sulle caratteristiche della fotocamera posteriore di Huawei P50 Pro, senza dubbio l’aspetto che stuzzica maggiormente la curiosità di appassionati e addetti ai lavori ma, a dire di OnLeaks, è altamente probabile che in ciascuno dei due moduli di forma circolare siano inclusi diversi sensori.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Huawei P50 Pro dovrebbe essere animato da un processore Kirin 9000E e vantare 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata ed arrivare sul mercato con HarmonyOS.

Per la sua presentazione ci sarà da attendere probabilmente fino al prossimo mese.