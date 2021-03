Lo scorso mese, Xiaomi non solo ha presentato i nuovi smartphone della serie Mi 11, ma ha anche alzato il sipario sulla MIUI 12.5, la più recente versione della sua interfaccia proprietaria basata su Android 11, nonché evoluzione (migliorata) della MIUI 12.

La nuova MIUI introduce diverse novità, tra cui nuove animazioni e un’interfaccia utente ridisegnata che, insieme ai nuovi Super Wallpaper di Xiaomi, danno una rinfrescata al look dello smartphone. A proposito di Super Wallpaper, con la MIUI 12.5 debutterà quello dedicato al Monte Siguniang (Snow Mountain), con immagini che cambieranno a seconda dell’ora del giorno e diverse animazioni di sblocco e di scorrimento delle pagine.

Un’altra importante novità riguarda l’integrazione con Windows 10. Grazie all’app MIUI+, gli utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi e di un laptop supportato potranno accedere a diversi contenuti dello smartphone direttamente dal proprio PC. Per esempio, con MIUI+ si potrà trasferire immagini, video e altri documenti dallo smartphone al computer e viceversa, visualizzare le notifiche e avviare alcune applicazioni.

Oltre ciò, Xiaomi ha lavorato a nuove opzioni per la privacy (nello specifico, all’utente verrà mostrato un avviso quando una determinata applicazione sta cercando di accedere ai dati o al testo copiato negli appunti, offrendo la possibilità di accettare o rifiutare la richiesta); e migliorato notevolmente l’app Note introducendo nuovi strumenti per creare mappe concettuali, disegnare e scarabocchiare.

Ora, tutti gli smartphone compatibili con la MIUI 12.5 riceveranno l’aggiornamento a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. In queste ore, tuttavia, sia Xiaomi che POCO hanno annunciato il programma di test MIUI Global Stable ROM e questo riguarda proprio la nuova MIUI 12.5, considerando che i primi dispositivi dovrebbero ricevere la Beta stabile già il prossimo mese. Per chi non lo sapesse, infatti, Xiaomi è solita coinvolgere nei propri test alcuni utenti che sono curiosi di scoprire e provare in anteprima le nuove funzionalità MIUI, prima del rilascio ufficiale.

Come partecipare al programma di test MIUI Global Stable ROM

Stando a quanto emerge dai post di reclutamento pubblicati su Mi Community e POCO Community, il team è alla ricerca di tester per vari dispositivi. Gli utenti interessati potranno farne richiesta fino al 31 marzo, compilando tutte le informazioni richieste dal form online.

Per partecipare, tuttavia, occorre essere in possesso di uno smartphone supportato. Più nello specifico, gli utenti indiani possono richiedere di aderire al programma di test se in possesso di uno dei seguenti dispositivi:

Mi 10

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20 Pro

POCO X2

POCO M3

Gli utenti di altri Paesi possono richiedere di aderire al programma se in possesso di uno di questi smartphone:

POCO F2 Pro

POCO M3

Mi 11

Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 10 Lite

Mi 9

Mi 9T Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 9 Lite

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9S

Agli utenti che si iscriveranno è consigliato unirsi anche a gruppi Telegram specifici per discutere di eventuali bug con il team tester della MIUI Global Stable ROM.