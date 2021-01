Xiaomi ha presentato la MIUI 12.5 il mese scorso, facendo “assaggiare” la beta a partire dalla Cina; ora abbiamo una data per l’evento di lancio globale: quest’ultima è stata pubblicata sui social e potrebbe anche coincidere con il debutto a livello globale di Xiaomi Mi 11, lo smartphone svelato a dicembre.

MIUI 12.5 in arrivo l’8 febbraio 2021

L’account ufficiale della MIUI ROM Global ha pubblicato sui canali social l’immagine che vedere qui sotto, rivelando la data dell’evento di lancio della MIUI 12.5. Stiamo parlando di lunedì 8 febbraio, giorno durante il quale potremmo anche scoprire tutto sulla versione globale di Xiaomi Mi 11, uno smartphone particolarmente atteso dagli utenti per il suo rapporto qualità prezzo.

Per il momento non abbiamo la lista dei dispositivi che riceveranno la MIUI 12.5 a livello globale, anche se possiamo ipotizzare che non mancheranno all’appello i vari Xiaomi Mi 9, Mi 10, Redmi K20, Redmi K30, Redmi Note 7, Redmi Note 9 e così via. In base a quanto diffuso dal produttore cinese, sappiamo che la MIUI 12.5 porterà maggiore efficienza e miglioramenti sotto diversi punti di vista: avremo la riscrittura dalla system UI, con minori consumi di energia e memoria, nuove animazioni di sistema, perfezionamenti lato privacy, funzionalità pensate per la collaborazione con i PC e non solo.

Sarà possibile seguire l’evento di lancio della MIUI 12.5 in streaming sui canali social di Xiaomi lunedì 8 febbraio, e ovviamente noi non mancheremo di fornirvi tutte le indicazioni del caso. State aspettando con trepidazione la nuova versione sul vostro smartphone? Oppure siete più interessati a mettere le mani su Xiaomi Mi 11?