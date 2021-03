Una delle funzionalità software più apprezzate sugli smartphone Xiaomi con l’arrivo della MIUI 12 sono indubbiamente i Super Wallpaper, sfondi animati che si muovono in tre tempi: durante il risveglio dello schermo dall’always on display, durante lo sblocco con impronta digitale e durante il passaggio da una pagina all’altra della home screen.

I Super Wallpaper si sono poi arricchiti di altre due ambientazioni: Cime innevate e Forme Geometriche, con il rilascio delle prime versioni della MIUI 12.5 che arriverà in primavera su alcuni smartphone Xiaomi e Redmi.

Purtroppo però questi Super Wallpaper non sono disponibili per tutti gli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco ma solo per alcuni, selezionati. In questa guida vediamo dunque come risolvere e installare i Super Wallpaper su questi dispositivi e, per chi invece già li avesse, come avere in anteprima i due mancanti della MIUI 12.5, attraverso una semplice installazione.

Come installare i SuperWallpaper MIUI 12.5 su Xiaomi, Redmi e Poco

A differenza di molte altre guide, è sufficiente installare un APK, una sorta di installer, che vi permetterà di fare il download degli sfondi e di abilitarli.

L’applicazione si chiama SuperWallpaper Installer e arriva direttamente dalla MIUI China 21.3.5, si tratta quindi di un apk ufficiale estratto dalla ROM per cui esente da rischi.

Download: SuperWallpaper Installer Alpha

I passaggi sono banali:

scaricate l’APK;

apritelo e installatelo;

una volta terminato recatevi nelle impostazioni Sfondi (tramite il Menu o premendo uno spazio vuoto della Homescreen);

cliccare su sfondi animati;

scegliere quello che più vi piace e attivarlo.

Come installare i SuperWallpaper MIUI 12.5 su smartphone di altri brand

Per installare i SuperWallpaper su smartphone di altri brand è necessario installare innanzitutto l’applicazione Sfondi di Google dal Play Store. È gratuita e ufficiale, tra l’altro trovate al suo interno anche altri sfondi molto carini.

Il secondo passaggio è installare ogni singolo sfondo, qui sotto trovate la lista completa di quelli ad oggi disponibili. Sono tutti dei porting quindi fatti per funzionare anche su altri smartphone ma non è che detto che tutti funzioni bene allo stesso modo, l’unico modo è provare. Per ciascuno di essi inoltre, troverete diverse varianti in quanto i Super Wallpaper di Xiaomi variano in base all’orario, tuttavia questa funzionalità si perde con l’installazione manuale ma potete dunque decidere quale adottare fin da subito.

Una volta scaricato e installato i SuperWallpaper che preferite vi basta recarvi nell’applicazione Sfondi di Google e da li attivarli.

Non vi resta che godere dei vostri nuovi sfondi animati.