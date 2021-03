Dopo POCO F2 Pro e POCO X2, tocca adesso a POCO X3 NFC ricevere l’aggiornamento per la MIUI 12 basata sulla più recente versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile.

Novità aggiornamento 12.0.6.0.RJGEUXM POCO X3 NFC

L’aggiornamento 12.0.6.0.RJSMIXM per POCO X3 NFC introduce tutte le novità della MIUI 12 e di Android 11. Oltre a novità puramente estetiche come le nuove animazioni per l’apertura e la chiusura delle applicazioni, una interfaccia utente più pulita e minimalista e una nuova serie di sfondi sia statici che animati, l’aggiornamento introduce anche importanti funzionalità legate alla privacy e alla sicurezza tanto dei dati dell’utente che del dispositivo. Oltre ciò, la nuova build introduce anche altri piccoli miglioramenti, come un kernel aggiornato e una nuova versione del launcher.

Come aggiornare POCO X3 NFC

Occorre precisare che questa build è una beta stabile di Android 11, pertanto destinata ai soli utenti iscritti al programma Mi Pilot. Gli utenti che non dispongono dell’autorizzazione richiesta non potrebbero, in teoria e per il momento, scaricare e installare l’aggiornamento sul proprio smartphone, ma potranno farlo solo in un secondo momento, quando i beta tester lasceranno un feedback positivo e la stessa build verrà distribuita ufficialmente a tutti.

Premesso ciò, chi è interessato a provare tutte le novità del nuovo aggiornamento può scaricare il file ZIP da questo link e installarlo manualmente sullo smartphone, tenendo a portata di mano la custom recovery TWRP nel caso in cui dovesse verificarsi un messaggio di errore circa la non compatibilità dell’aggiornamento con il dispositivo, proprio perché destinato ai beta tester.