Stando alle prime testimonianze fotografiche dei clienti, sono finalmente e ufficialmente partite le spedizioni di AAWireless, il piccolo dongle che libera Android Auto dalla seccatura della connessione cablata.

Android Auto è ormai in circolazione da anni e il suo sviluppo non si ferma mai. Giusto pochi giorni fa, ad esempio, vi abbiamo parlato della nuova modalità split screen. Fino a questo momento, per la maggior parte degli utenti, l’aspetto più seccante della user experience è stato costituito dalla necessità di ricorrere ad un cavo per utilizzare la piattaforma.

Finalmente AAWireless

Questo limite è stato superato da un piccolo gadget con un nome che è tutto un programma: AAWireless. Ebbene, la buona notizia, come si diceva in apertura, è che sono cominciate le spedizioni.

Per chi si fosse perso qualche puntata, si tratta di un piccolo dongle arrivato nel 2020 su Indiegogo e divenuto realtà grazie al crowfunding. Se verso la fine dello scorso anno avevamo fatto il punto della situazione sullo sviluppo del progetto, che sembrava avanzare a vele spiegate, il nuovo anno si era aperto con nuovi dettagli forniti dal team ma anche con il ritardo delle consegne.

Sebbene neppura la nuova data sia stata rispettata (19 febbraio) – in parte a causa dei ritardi nelle spedizioni dovute al Capodanno cinese, in parte per problemi legati al segnale Wi-Fi e alla generalizzata scarsa disponibilità di chip sul mercato – l’ora X è finalmente scoccata.

Il produttore ha fatto sapere che spera di soddisfare tutte gli ordini raccolti su Indiegogo orientativamente entro il mese di aprile, dopodiché AAWireless sarà disponibile all’acquisto sirettamente sul sito ufficiale.

App per Android

La versione finale del piccolo dongle, che vedete nell’immagine di apertura, è affiancata da un’app per Android che rende disponibili delle feature aggiuntive, a partire dalle istruzioni per la prima configurazione guidata. La stessa app verrà inoltre utilizzata per inviare aggiornamenti OTA ad AAWireless, segnalare eventuali problemi, impostare la modalità USB.

A tal proposito, la maggior parte dei veicoli dovrebbe digerire le impostazioni di default, ma qualcuno potrebbe richiedere impostazioni specifiche. Il produttore ha già fatto sapere che a breve verrà rilasciata una lista aggiornata dei veicoli testati.

Tra le funzioni messe a disposizione dalla companion app di AAWireless va segnalata quella che permette di cambiare i DPI di Android Auto sullo schermo, in modo tale personalizzare secondo i propri gusti la quantità di informazioni da far entrare in una singola schermata.

L’app di AAWireless è già disponibile sul Google Play Store, la trovate cliccando sul badge sottostante.