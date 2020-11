Più di due mesi fa vi parlavamo su queste pagine di un piccolo dispositivo accessorio che avrebbe messo a disposizione di tutti l’esperienza di Android Auto senza fili. Ai tempi AAWireless era poco più di un progetto sviluppato al computer, eppure l’azienda ci credeva promettendo spedizioni a partire da dicembre.

Non solo l’azienda però ci ha creduto: il progetto è stato ben accolto dalla community di IndieGoGo su cui è stato lanciato tanto da raggiungere quasi subito il “goal” per l’avvio della produzione e triplicarlo nel giro di un mese e mezzo, quando erano stati raccolti ben 550 mila euro a fronte di un obiettivo iniziale di 185 mila. Così AAWireless è vicino a tenere fede alle promesse fatte.

Lo sviluppo del piccolo “box” Wi-Fi definitivo è in corso, e l’azienda per ricambiare la fiducia che in parecchi le hanno accordato ha condiviso di recente delle informazioni sul dispositivo. Anzitutto un rendering 3D che ne mostra le sembianze e mette in luce la sola presenza sul corpo dell’ingresso per la USB di tipo C. Poi ci sono i dettagli rivelati dagli sviluppatori: è pronta la funzionalità di aggiornamento OTA, sono stati corretti dei bug nel software di gestione che inoltre è stato ottimizzato riducendo il tempo di avvio “a freddo” a sei secondi.

Presto, annuncia il team al lavoro, sarà pronto il backend che tra le altre cose controllerà la distribuzione degli aggiornamenti, mentre i processi di certificazione (CE, FCC, ecc.) sono in corso. Inoltre, ha fatto sapere l’azienda, ci sarà un magazzino in Europa per velocizzare le spedizioni nel Vecchio Continente. Spedizioni che, come promesso, partiranno nella seconda metà di dicembre.

Attualmente potete acquistare AAWireless su IndieGoGo per 55 euro con spedizione però a partire da marzo 2021 dal momento che, naturalmente, è stata data priorità a coloro che hanno contribuito con la loro fiducia e il loro acquisto “al buio” a far partire il progetto.