Spendere una fortuna per rinnovare l’impianto di infotainment o se non è possibile valutare persino di dover cambiare auto, prima o poi. Perché, quando si potrebbe utilizzare Android Auto senza cavi con un investimento assai più contenuto?

La proposta lanciata su Indiegogo per utilizzare Android Auto wireless su tutte le vetture compatibili con il robottino verde è effettivamente interessante. È AAWireless, un piccolo parallelepipedo da circa 5 x 5 x 3 cm e neppure 50 euro con dentro delle antenne capaci di generare la rete Wi-Fi a cui connettere uno smartphone con Android 9 Pie e versioni successive.

AAWireless è quindi l’unico oggetto da tenere connesso alla porta USB del sistema di infotainment in modo tale che all’ingresso in auto lo smartphone avvii Android Auto senza fili. Il progetto è partito nel 2018 per evolversi fino a diventare quello attuale, ma adesso gli investimenti in tempo e denaro del gruppo di lavoro non sono più sufficienti a dargli un futuro.

Quindi la campagna su Indiegogo da cui l’azienda spera di ottenere quasi 200.000 euro vendendo in anticipo le unità di AAWireless con il 15% di sconto sul prezzo finale. La spedizione delle prime unità è prevista per dicembre 2020. Se il progetto vi intriga e volete contribuire, ecco il link per acquistare AAWireless su Indiegogo.