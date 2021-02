Vi ricordate di AAWireless, il piccolo dongle sviluppato per portare l’esperienza di Android Auto Wireless a tutti? Ebbene, la compagnia che si occupa dello sviluppo del dispositivo ha pubblicato un lungo post su Indiegogo in cui svela alcuni dettagli sul dispositivo e non solo.

Se ne riparla il 19 febbraio

Prima di tutto è stato annunciato che AAWireless arriverà in ritardo per via di alcuni problemi che non dipendono dal team di sviluppo. L’azienda (cinese) che si occupa evidentemente dell’assemblaggio del dispositivo, ha informato il team di non essere in grado di rispettare la deadline precedentemente stabilita. L’azienda comunica che AAWireless dovrebbe iniziare ad essere spedito ai magazzini in Germania e Olanda a partire dal giorno 19 febbraio.

Il team di sviluppo ha voluto poi rendere più chiare alcune funzioni di AAWireless per quanto riguarda la gestione di più smartphone contemporaneamente. Emil Borconi-Szedressy ha dichiarato che la connessione su più dispositivi funzionerà nel modo seguente: “L’utente associa un telefono al dispositivo e lo usa. Se desideri associare un altro telefono a AAWireless, puoi semplicemente farlo quando il telefono precedentemente accoppiato non si trova nel raggio di copertura“.

Il firmware è stato sviluppato per far sì che AAWireless si colleghi automaticamente all’ultimo smartphone accoppiato, e solo eventualmente agli altri presenti nelle circostanze. Emil Borconi-Szedressy ha inoltre annunciato che questa funzionalità verrà migliorata nelle prossime versioni del firmware e che l’utente avrà modo di personalizzare il comportamento di AAWireless.