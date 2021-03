Un leak svela quali potrebbero essere le date di lancio (o almeno le finestre) di nuovi prodotti a marchio Google Pixel. Stiamo parlando delle nuove cuffie Pixel Buds, attese a breve, e di un nuovo smartphone, forse proprio il Google Pixel 5a per il quale si stanno intensificando le indiscrezioni in quest’ultimo periodo.

Nuove Pixel Buds in arrivo, Google Pixel 5a sarà presentato a giugno?

Mentre alcuni degli attuali possessori delle Pixel Buds 2 stanno avendo qualche grattacapo, pare che Big G si stia concentrando sul lancio di un nuovo paio di cuffie Google Pixel Buds (3?). Per il noto leaker Jon Prosser, che di recente ha parlato anche di pieghevoli, le nuove Pixel Buds arriveranno tra poco più di un mese, a metà aprile 2021.

Dovrebbe quasi certamente trattarsi di cuffie true wireless come quelle attualmente in commercio, ma purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli: non ci aspettiamo grossi cambiamenti a livello di design, ma qualche novità comunque interessante come la cancellazione attiva del rumore e funzionalità dedicate a Google Assistant.

Prosser prova a svelarci anche la data di presentazione di uno smartphone Google Pixel, senza però specificare di quale modello si tratti: la data fissata sarebbe quella del’11 giugno 2021, ma il nome del dispositivo resta un mistero; probabile che possa trattarsi di Google Pixel 5a, visto che ci aspettiamo un Google Pixel 6 più verso l’autunno, dopo il lancio della versione stabile di Android 12. Il mese scorso sono trapelati alcuni dettagli sul presunto smartphone, ma siamo certi che nelle prossime settimane avremo più indicazioni.

in copertina Google Pixel 5