Dopo Huawei e Samsung altre aziende faranno il debutto nel segmento degli smartphone pieghevoli. Sembra sempre più sicuro che tra queste ci saranno Google, con il suo presunto Google Pixel Fold, e Xiaomi che ha certificato il suo primo smartphone pieghevole 5G su TEENA.

Un leak conferma l’esistenza di Google Pixel Fold

Sebbene Google non sia mai stata una delle aziende più all’avanguardia in termini di hardware, secondo il leaker Jon Prosser il colosso di Mountain View sta già esplorando le tecnologie di visualizzazione per un futuro Google Pixel con schermo pieghevole.

Il leaker afferma che lo smartphone pieghevole di Google arriverà alla fine del 2021 o all’inizio del 2022, tuttavia non è tipico dell’azienda lanciare dispositivi all’inizio di un anno. Al momento Google Pixel Fold è solo un nome provvisorio.

Google ha aggiunto il supporto nativo per gli smartphone pieghevoli con il rilascio di Android 10, ma i rapporti di ieri hanno indicato che Samsung realizzerà display OLED pieghevoli per Xiaomi, OPPO e Google a ulteriore conferma che quest’ultima sta progettando uno smartphone pieghevole.

Il display probabilmente avrà una frequenza di aggiornamento elevata, ma al momento non è chiaro quale fattore di forma adotterà.

Lo smartphone pieghevole di Xiaomi avvistato su TENAA

Il fatto che Xiaomi stia preparando il lancio del suo primo smartphone pieghevole non è un segreto, ma recentemente un nuovo smartphone dell’azienda ha superato la certificazione TENAA in Cina. Secondo il popolare leaker Digital Chat Station questo dispositivo è il primo smartphone pieghevole di Xiaomi.

In realtà il documento TENAA rivela soltanto che il dispositivo Xiaomi appena certificato è identificato dal numero di modello M2011J18C e offrirà il supporto 5G, tuttavia il leaker in precedenza ha affermato che quest’anno la società lancerà tre nuovi dispositivi di punta con il SoC Snapdragon 888, menzionando i relativi numeri di modello: M2102K1AC, M2102K1C e M2011J18C. La certificazione TENAA ora elenca il modello M2011J18C, il che fa ipotizzare che si tratti del primo smartphone pieghevole dell’azienda.

Se la scheda su TEENA si aggiornerà nelle prossime settimane, potremmo avere un’idea più chiara su questo dispositivo e sulle sue specifiche.

