Google Pixel Buds 2 è un prodotto di altissimo valore nel campo delle cuffie true wireless, e dopo l’iniziale apprezzamento da parte di numerosi utenti in tutto il mondo, il crescente numero di lamentele in rete evidenziano che il team di Google ha evidentemente qualche problema da risolvere al più presto.

Toc, toc…c’è nessuno in casa?

Sebbene i numerosi aggiornamenti rilasciati dal colosso di Mountain View per correggere una volta per tutte alcuni bug piuttosto fastidiosi, la community ufficiale di Google, così come il subreddit di Google Pixel, pullulano di utenti travolti dai più svariati problemi. C’è ad esempio chi continua a riscontrare bug circa la connettività delle cuffie con il telefono, oppure chi non è in grado di ricarica correttamente l’auricolare sinistro se non disattivando una feature introdotta proprio per migliorare l’esperienza utente. Altri utenti, inoltre, hanno scoperto che un bug audio piuttosto fastidioso può essere aggirato disattivando l’Adaptive Sound dall’applicazione mobile companion.

Insomma, morale della favola: la lentezza di Google a correggere e risolvere una volta per tutte i bug audio, sta portando numerosi utenti a sacrificare quelle feature che in primis li hanno portati ad acquistare le cuffie true wireless. Una situazione tristemente sottolineata anche da Droid Life in cui il modo più rapido per “risolvere” i bug è quello di disattivare alcune delle feature esclusive che le rendono tra le migliori cuffie true wireless sul mercato.

Avete mai riscontrato questi (o altri) bug sulle cuffie TWS di Google? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Google Pixel Buds 2