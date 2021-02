Google ci va giù pesante questa sera e annuncia ben sei nuove funzionalità che entro i prossimi giorni saranno inserite all’interno di altrettante sue applicazioni: le novità, infatti, riguardano sì Android ma nello specifico riguardano Password Checkup di Google Chrome, Google Maps, Android Auto, Google TalkBack, Google Assistant e Google Messaggi.

Password Checkup integrato all’interno di Android

Nulla di nuovo in senso assoluto perché il Password Checkup c’è già da un po’ all’interno di Google Chrome per computer ma adesso è integrato direttamente all’interno di Android, dalla versione 9 Pie in su, completando così quanto offerto dalla versione mobile. D’ora in avanti, infatti, Password Checkup farà un controllo delle password ogni qualvolta ne sarà inserita una all’interno di una qualsiasi applicazione dello smartphone utilizzando la funzione di completamento automatico di Google con un elenco di password compromesse, così da avvisare l’utente qualora dovesse esserci un riscontro in modo tale che possa controllarla e modificarla.

Pianificazione dei messaggi per Google Messaggi

La pianificazione dei messaggi giunge, finalmente, all’interno di Google Messaggi, che adesso permette di programmarne l’invio impostando orario e data: è sufficiente scrivere il messaggio, quindi premere e tenere premuto il tasto di invio e qui selezionare orario e data nei quali inviare il messaggio, a patto di avere uno smartphone con almeno Android 7 Nougat.

Nuove gesture e funzioni per Google Talkback

Google, fa sapere, che ha lavorato a stretto contatto con le comunità non vedenti e ipovedenti su questo rinnovamento di Google TalkBack per incorporare le funzionalità più richieste, tra cui: gesti più intuitivi, un menù unificato, un nuovo menù per il controllo della lettura e varie altre funzionalità.

Nuove azioni con Google Assistant nella schermata di blocco

Finalmente, e qui ci vorrebbero 5 minuti di applausi per Google, Google Assistant è capace di svolgere più compiti nella schermata di blocco senza richiedere lo sblocco dello smartphone. Con l’aggiornamento annunciato questa sera, Google Assistant è in grado di impostare sveglie, di riprodurre musica, di inviare messaggi di testo e di effettuare chiamate utilizzando solo la voce e non richiedendo lo sblocco del dispositivo. Basta abilitare i risultati personali della schermata di blocco nelle impostazioni di Google Assistant per poter usare queste nuove funzionalità.

Modalità scura per Google Maps

E con quest’altra novità rischiamo di andare a 10 minuti di applausi per Google. Scherzi a parte, finalmente è ufficiale la Modalità scura per Google Maps: da questa sera è possibile selezionarla dalle impostazioni dell’applicazione, dove ora è possibile scegliere fra tema scuro, chiaro e di sistema.

Nuove funzioni per Android Auto: sfondi, scorciatoie e giochi