Nella serata di ieri Google ci ha regalato senza preavviso la prima Developer Preview di Android 12 e naturalmente è subito partita la caccia alle novità, tra le quali emerge adesso anche un interessante rinnovamento di design in chiave Material.

La UI del sistema operativo Android così come mamma Google l’ha fatto è rimasta uguale a se stessa per un po’ di tempo, per questo motivo un cambiamento era quasi doveroso e d’altronde proprio questa è stata una delle novità di Android 12 più anticipate.

Se della modalità ad una mano vi abbiamo già parlato questa mattina, adesso diamo un’occhiata alla nuova UI che Big G ha preparato per Always on Display, schermata di blocco e pannello delle notifiche.

Prima di passare al dunque è però necessaria una premessa: tutte queste novità sono ancora un work-in-progress. D’altro canto la stessa Google le ha intenzionalmente “nascoste”, non rendendole subito disponibili nella Developer Preview 1 di Android 12. Insomma, è altamente probabile che prima della versione Stable ci saranno diversi altri cambiamenti.

Il nuovo design (Material) di Android 12

Esattamente dieci giorni fa vi avevamo segnalato un primo leak della probabile nuova UI di Android 12, ma le informazioni di oggi sono decisamente più corpose e dettagliate.

Sebbene non tutte le novità sulle quali Big G sta attualmente lavorando siano attivabili e quindi visibili, un’analisi approfondita della Developer Preview 1 di Android 12 ha portato alla luce dettagli interessanti sulle modifiche che Google vorrebbe apportare ad Always on Display, lockscreen e tendina delle notifiche.

Se negli screenshot qui sopra potete vedere la UI di Android 12 visibile in questo momento, come vedete in quelli seguenti Google sta sperimentando con design e layout della schermata di blocco.

Ad esempio l’orologio digitale assumerebbe dimensioni decisamente più importanti e vedrebbe i minuti spostati al di sotto delle ore. Al contempo il widget At A Glance verrebbe riposizionato nell’angolo in alto a sinistra. All’arrivo di una nuova notifica, tutta la UI verrebbe adattata: l’orologio si restringerebbe e si sposterebbe in prossimità dell’angolo in alto a destra.

Invece, per quanto concerne la schermata Always on Display, le icone di notifica verrebbero mostrate in alto a sinistra, subito al di sotto del widget At A Glance piuttosto che al centro come avviene adesso.

L’effetto finale di queste modifiche non sembra esattamente eccezionale, tuttavia il tutto potrebbe cambiare nel caso in cui Google abilitasse la possibilità di personalizzare l’orologio nella schermata di blocco.

Allo stato attuale non si riesce neppure ad attivare la feature Device Controls (vista nel power menù di Android 11) nella schermata di blocco, ma sembra ormai confermato che Big G ci stia lavorando. Al netto di una leggera modifica dell’animazione, inoltre, non sembrano esserci stati cambiamenti significativi per quanto riguarda il pattern di sblocco.

Messe da parte le modifiche al momento non visibili, vediamo adesso quelle già attivabili in Android 12 con riferimento al pannello delle notifiche. Al posto del background quasi completamente trasparente della UI attuale, Google sta testando una variante opaca pensata per adattarsi al tema chiaro o scuro attivato dall’utente.

Una volta attivato il sistema dei temi di cui parlavano i rumor, Android 12 potrebbe anche adattare il colore del background in base allo sfondo. Se così fosse, dietro il codename “monet” si celerebbe un sistema di temi wallpaper-based, ma, non essendo attivabile allo stato attuale, è impossibile affermarlo con certezza.

Un’altra modifica decisamente evidente nel pannello delle notifiche riguarda la barra per la regolazione della luminosità, che diventerebbe molto più spessa, con un design a pillola in linea con lo stile attuale di Google e con un colore adattato in base al tema chiaro/scuro attivo.

Nessun cambiamento per i Quick Settings, al netto della rimozione delle etichette: l’effetto complessivo è più pulito, ma per gli utenti meno esperti potrebbe essere poco pratico. Google sta lavorando anche ad uno spostamento laterale delle etichette, ma non è ancora attivabile.

Le novità relative alla gestione delle notifiche non sono ancora visibili, ma Google starebbe lavorando anche ad una UI a due colonne.

Questo comunque è solo l’inizio: avremo tempo di familiarizzare con tutte le novità presenti e future di Android 12. Intanto diteci nei commenti se queste vi piacciono.

