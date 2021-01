Man mano che ci avviciniamo al rilascio della prima versione Developer Preview di Android 12, in programma per il prossimo mese, continuiamo a scoprire alcune delle novità che il team di sviluppatori di Google potrebbe implementare nella prossima release del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Se con Android 10 il team di Google ha introdotto una modalità scura dedicata per ridurre l’affaticamento degli occhi e dare all’OS un look più moderno, con Android 12 gli sviluppatori pare siano al lavoro per portare un sistema di temi molto più completo, in grado di ricolorare le app supportate.

Android 12 dovrebbe aumentare le possibilità di personalizzazione

Al momento sui telefoni della gamma Google Pixel gli utenti hanno la possibilità di selezionare soltanto alcuni colori da usare come accento in qualche piccola parte dell’interfaccia mentre il modo principale per personalizzare i colori del telefono è passare dal tema chiaro a quello scuro (o viceversa).

Stando a quanto riportato da 9to5Google, con Android 12 dovrebbe essere introdotta la possibilità di selezionare un colore primario e un colore accento e vedere quei colori riflessi su tutta l’interfaccia del sistema operativo.

A seguire un’immagine di Android 11 (a sinistra) e due mockup (al centro e a destra) che ci mostrano come potrebbe essere la nuova interfaccia di Android 12 dal punto di vista della gestione dei colori:

I colori effettivi che ciascun utente avrà a propria disposizione potranno variare da marca a marca (e forse anche da modello a modello), in quanto ogni produttore di telefoni avrà probabilmente i propri set di colori.

Ma l’aspetto che rende più interessante questa novità di Android 12 è che i colori del tema principale e dell’accento scelti saranno accessibili anche agli sviluppatori di applicazioni e ciò significa che le varie app potrebbero corrispondere meglio al tema scelto (ad oggi invece possono soltanto adeguarsi al tema chiaro o scuro).

Pare, inoltre, che i colori del tema su Android 12 dovrebbero essere in grado di essere scelti automaticamente in base allo sfondo corrente e, cambiando lo sfondo, il sistema dovrebbe essere in grado di passare senza problemi a nuovi colori (simili alla tavolozza dei colori dello sfondo scelto).

Resta da capire se questo nuovo sistema verrà mantenuto nel momento in cui Android 12 sarà rilasciato.