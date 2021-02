Come abbiamo visto qualche giorno fa, l’aggiornamento dell’app Android Beta Feedback potrebbe indicare l’arrivo della prima Developer Preview di Android 12, ma in queste ore un inedito leak ci permette di scoprire qualcosa di più sulla UI di Android 12. Gli elementi mostrati all’interno di questi screenshot farebbero rifermento alla documentazione che Google solitamente condivide con i vari partner per dare loro la possibilità di studiare i cambiamenti apportati al codice.

Nuova UI e indicatori di privacy

Da ciò che possiamo vedere, il pannello delle notifiche di Android perde il design in trasparenza a favore invece di colori pieni, in questo caso su tonalità beige evidentemente per via del tema chiaro. La sezione “Conversazioni” presentato con Android 11 è ancora qui ed è ben visibile, mentre il numero di Quick Settings a portata di mano viene ridotto e passa da 6 a 4. Google avrebbe inoltre cambiato la posizione dell’orario e della data, mentre in alto a destra è possibile notare la presenza di nuovi indicatori della privacy.

Dagli screenshot provenienti da questa presunta documentazione ufficiale, sembra che il team di sviluppo del colosso di Mountain View abbia speso molto tempo per dare modo agli utenti di gestire finemente la privacy su Android 12 e, soprattutto, l’accesso ai vari sensori, alla fotocamera e al microfono. È molto probabile che su Android 12 il sistema visualizzerà un indicatore di privacy ogni volta che un’app otterrà l’accesso alla fotocamera o il microfono (un po’ come su iOS 14), mentre tappando sull’icona in alto a destra sarebbe possibile decidere se concedere o meno l’accesso a questi sensori.

Dal leak trapela inoltre quella che dovrebbe essere una novità per quanto riguarda la sezione dei widget su Android. Sembra, infatti, che Google stia lavorando ad una migliore implementazione di questa funzione estremamente popolare su Android fin dalle prime release, con un nuovo widget per le “Conversazioni” in cui è possibile controllare l’arrivo di nuovi messaggi, chiamate perse e quant’altro.

XDA indica che dalla documentazione si evince come Google voglia rendere i widget per le “Conversazioni” una delle feature obbligatorie di Android 12, così come la sezione della UI per la privacy dovrà essere sempre ben visibile e dello stesso coloro in tutto l’ecosistema. Il leak della UI di Android 12 dovrebbe essere attendibile, ma come sempre è bene aspettare l’arrivo della prima DP di Android 12 per avere conferma di ciò che abbiamo visto in questo articolo.

Cosa ne pensate della UI di Android 12? La preferite a quella di Android 11 o vi sembra un passo indietro? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.