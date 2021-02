Perché a volte i display OLED tendono a colori verdi o rossi? Abbiamo già avuto modo di parlare dei principali punti deboli della tecnologia OLED e AMOLED, tra burn-in e aloni verdastri, ma ora proviamo a rispondere alla domanda analizzando la luminosità del display.

Luminosità del display non uniforme: è questo a causare colori verdi o rossi?

Avete uno smartphone con display AMOLED e avete notato difformità di colori nel pannello? Il modo più semplice per verificare consiste nel visualizzare una schermata completamente grigia a un livello di luminosità basso. Il difetto, che è stato riscontrato anche su alcuni degli ultimi Google Pixel 5, potrebbe “semplicemente” dipendere dalla difformità di luminosità, come potete vedere dall’immagine qui sotto.

In base all’analisi del display effettuata da DxOMark, il Google Pixel 5 in questione mostra un’area più luminosa nella parte superiore dello schermo e una più scura in quella inferiore. Ne risulta la mappa dei colori qui in basso, che permette di notare grandi differenze di luminanza. A livello pratico in una schermata grigia si può notare piuttosto facilmente una tendenza al verde nella parte alta del pannello e di conseguenza una mancanza di uniformità nei colori.

Questo non significa che il vostro display AMOLED non possa essere in grado di restituire buoni risultati durante il normale utilizzo dello smartphone, ma ai più attenti sarà dura far sfuggire eventuali sfumature giallastre, verdastre o rossastre, non propriamente belle da vedere soprattutto in certe condizioni di luminosità.

Purtroppo entra in gioco un po’ di fortuna nell’acquisto di questo genere di dispositivi: potrebbe capitare un pannello senza alcun problema di uniformità come uno particolarmente “sfortunato”, con difformità nei colori e fastidiose tendenze al verde o al rosso. Potreste persino ritrovarvi a restituire uno smartphone e a ottenerne uno con un problema persino più marcato. Qui sotto abbiamo, da sinistra verso destra, tre smartphone con schermo OLED: Google Pixel 5, Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, nessuno dei quali con display perfetto, come potete vedere.

Vi è mai capitato di avere uno smartphone con un display AMOLED verdastro o rossastro? Avete mai fatto caso all’uniformità del pannello? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

