Secondo DXOMARK, lo smartphone Android con il miglior display è Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mentre lo schermo di Google Pixel 5 non si avvicina nemmeno ai rivali del 2020 e a quanto pare è meno performante di quello di Vivo X51 5G.

Secondo il rapporto della piattaforma di benchmark, Google Pixel 5 ottiene un punteggio complessivo di 74 nel test DXOMARK Display. Per fare un confronto, la versione Exynos del Galaxy Note 20 Ultra del 2020 guadagnò circa 89 punti ad agosto e successivamente la versione Snapdragon ottenne un punto in più ed è attualmente al vertice con 90 punti.

Ciononostante il flasghip di Google ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto a Vivo X51 5G lanciato nello stesso periodo in Europa, il quale ha totalizzato 87 punti con un display FHD+ AMOLED e una frequenza di aggiornamento di 90Hz come Pixel 5.

Il top di gamma di Google è stato lanciato con un SoC Snapdragon 765G 5G di fascia media, mentre il suo predecessore sfoggiava il chipset Snapdragon 855 di punta.

Inoltre, DisplayMate aveva valutato Google Pixel 4 XL come lo smartphone con il miglior display e una valutazione A+, quindi fa riflettere che il successore, con un OLED a 90 Hz e un prezzo premium, offra una qualità così deludente.

Il display di Google Pixel 5 delude le aspettative

DXOMARK afferma che Google Pixel 5 è carente in termini di leggibilità e video. Sebbene abbia vantaggi come l’adozione della luce ambientale, l’accuratezza del tocco e video senza cadute di fluidità, in scenari di scarsa illuminazione i livelli di luce del display sembrano essere inferiori, inoltre il miglioramento della leggibilità alla luce del sole sembra alterare troppo il colore delle immagini.

Alcuni altri svantaggi includono luminosità e contrasto bassi durante la visione di video, grafica non sempre fluida con i giochi e transizioni di luce più lente. Per l’analisi completa vi rimandiamo al post integrale.