Sony Xperia 5 II fa buoni progressi rispetto al modello precedente e convince gli esperti di DxOMark, ma purtroppo con i suoi 111 punti resta distante dalla vetta della classifica, attualmente occupata da Huawei Mate 40 Pro+ (139).

Le fotocamere di Sony Xperia 5 II passano da DxOMark

Prima di dare uno sguardo ai risultati ottenuti nella recensione di DxOMark, ricordiamo il comparto fotografico a disposizione di Sony Xperia 5 II: a bordo abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore wide da 12 MP (apertura f/1.7, 24 mm, 82° di FoV), sensore ultra wide da 12 MP (f/2.2, 16 mm, 124° di FoV) e teleobiettivo da 12 MP (f/2.4, 70 mm con zoom ottico 2,9X); non mancano stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS), con i video che possono essere registrati in 4K HDR fino a 120 fps con super slow motion fino a 5x (a 24 fps).

DxOMark ha assegnato un punteggio generale di 111 punti, derivato da 114 punti per le foto, 60 per lo zoom e 99 per i video. Nella classifica degli smartphone finora testati, Sony Xperia 5 II si piazza a pari merito con Google Pixel 4a, a uno sola lunghezza da Huawei P40, Samsung Galaxy Note 20 (Snapdragon) e Sony Xperia 1 II (tutti con 112). Un risultato buono, ma che non consente di avvicinarsi alle parti più alte del ranking, che vede un podio occupato da Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 40 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra (rispettivamente a 139, 136 e 133 punti).

Gli esperti di DxOMark hanno in particolare apprezzato il rumore ben controllato nella maggior parte delle foto e dei video, l’accuratezza dei bokeh, i colori vividi negli scatti tele, il bilanciamento del bianco nei video, il flash nei ritratti notturni e i buoni dettagli generali dei video. Tra i contro abbiamo invece la gamma dinamica limitata in situazioni con contrasto elevato, la tonalità della pelle imprecisa, gli artefatti, il rumore nei video con poca luce, la stabilizzazione nei video inefficace e il rumore negli scatti ultra grandangolari.

Se volete dare uno sguardo alla recensione del comparto fotografico di Sony Xperia 5 II da parte di DxOMark non vi resta che seguire questo link.

Potrebbe interessarti: recensione Sony Xperia 5 II