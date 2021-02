OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento stabile per OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro, i suoi ultimi top di gamma, contraddistinto dalla versione OxygenOS 11.0.4.4 per i due 8 e OxygenOS 11.0.7.10 per l’8T.

OxygenOS 11.0.4.4/7.10 per OnePlus 8, 8T e 8 Pro

Il changelog, come potete vedere qui sotto, è piuttosto lungo e fa riferimento a un sacco di ottimizzazioni, correzioni di bug e nuove funzioni, perciò la OxygenOS 11.0.4.4/OxygenOS 11.0.7.10 porta con sé un bel po’ di roba per OnePlus 8, OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro:

ottimizzata l’esperienza degli screenshot lunghi;

ottimizzato l’effetto dell’interfaccia mostrato dalla barra delle notifiche;

migliorata l’esperienza di alcune particolari applicazioni;

corretto il problema che poteva causare il blocco di Twitter;

corretto il problema che poteva impedire l’apertura delle app in schermata divisa;

corretto il problema che poteva impedire la modifica del colore d’accento;

corretto il problema che causava una imprecisa attribuzione di alcuni numeri;

corretto il problema che poteva impedire la riproduzione di video nella galleria;

integrate le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2021;

risolti altri bug vari e migliorata la stabilità di sistema.

Come aggiornare OnePlus 8, 8T e 8 Pro a OxygenOS 11.0.4.4/7.10

L’aggiornamento a OxygenOS 11.0.4.4/11.0.7.10 disponibile al download tramite OTA, direttamente dallo smartphone, e dal sito ufficiale utilizzando le factory image. Chi di voi aspettava questo aggiornamento migliorativo per il proprio OnePlus 8?