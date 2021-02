La serie Samsung Galaxy S21 si sta facendo apprezzare non poco per la qualità fotografica, in particolare quest’anno il produttore ha dedicato molte attenzioni al miglioramento dell’autofocus, così come dei selfie e degli scatti in modalità ritratto (che qualcuno si è spinto a descrivere come i migliori in circolazione).

Mentre lo scorso anno, con la serie Galaxy S20, erano state introdotte diverse novità hardware e software sulla carta interessanti ma in concreto non del tutto convincenti (l’autofocus problematico di Samsung Galaxy S20 Ultra valga come esempio), quest’anno Samsung ha operato scelte più conservative e scelto di lavorare di fino e i risultati le stanno dando ragione.

Intendiamoci, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra non sono del tutto privi di novità – su tutte, l’interessante Director’s View –, ma è nella precisione, nell’affidabilità e nell’assenza di criticità che brillano maggiormente.

Quanta AI in selfie e ritratti dei Samsung Galaxy S21

Il produttore sudcoreano ha lavorato perseguendo l’obiettivo di offrire dei selfie dal look più naturale. Quando un selfie viene scattato, gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 riconoscono i volti nell’inquadratura, li separano dal resto della scena e poi applicano soltanto ad essi dei miglioramenti naturali. Questi ultimi includono mettere in risalto i dettagli di occhi, capelli e caratteristiche facciali, nonché correggere il bilanciamento del bianco per rendere in maniera corretta lo skin tone.

Samsung ha incluso anche il supporto alle app fotocamera di terze parti, pertanto queste feature proprietarie gestite dall’intelligenza artificiale (AI) funzionano anche sulle altre app supportate.

Il colosso asiatico non ha mancato di sottolineare il lavoro svolto per migliorare la modalità ritratto, che nei nuovi flagship può essere sfruttata anche in combinazione con la modalità notte. I Galaxy S21, grazie all’aiuto dell’AI, possono scattare in modo corretto anche ritratti di animali domestici. Quasi ad evidenziare lo sforzo profuso, Samsung ha anche rinominato la Live Focus mode in Portrait mode.

Sebbene tutto avvenga in maniera praticamente istantanea, sono diversi i passaggi che portano ad uno scatto in modalità ritratto soddisfacente. Innanzitutto i Galaxy S21 riconoscono umani e animali nella scena e creano una segmentation map per separare ciascuna individuo presente nell’immagine. Questa mappatura viene poi impiegata per creare una seed map alla quale applicare gli effetti selezionati (Backdrop, Blur, Color Point, High-key Mono, Low-key Mono, Studio). Successivamente viene generata una tri-map, che serve a individuare il soggetto, lo sfondo e il loro punto d’incontro.

La fase ancora successiva è quella della creazione di una matte map, che persegue lo scopo di esaltare i dettagli delle caratteristiche facciali e dei capelli. Lo smartphone effettua anche una stima della profondità per poter applicare un effetto profondità-di-campo e per rifinire i dettagli dello sfondo.

Come potete vedere dalle immagini riportate, il bianco viene usato per rappresentare il soggetto, mentre la parte nera della mappa identifica lo sfondo e ancora il grigio è il punto in cui soggetto e sfondo si incontrano.

Samsung ha dichiarato anche che i propri nuovi flagship sono in grado di riconoscere se l’utente sta scattando un ritratto di una persona singola o di un gruppo di persone ovvero di animali.

Tutte queste mappe vengono successivamente mescolate all’immagine originale al fine di elaborare un’immagine finale in alta risoluzione.

Secondo quanto dichiarato da Samsung, tutti questi passaggi vengono compiuti dallo smartphone in background nel giro di circa 3 secondi. In questo modo l’utente non deve attendere a lungo e può realizzare selfie e scatti in modalità ritratto senza preoccuparsi della bontà del risultato finale.

E voi che cosa ne pensate? Avete acquistato uno smartphone della serie Samsung Galaxy S21? Siete rimasti colpiti dalla qualità dei selfie e dei ritratti? Fatecelo sapere nei commenti.

