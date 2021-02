Google si serve di un comunicato stampa per annunciare delle nuove funzionalità volte alla cura della salute e della persona per i suoi Pixel e Google Fit, le quali saranno disponibili a partire dal prossimo mese (immaginiamo col feature drop di marzo).

Frequenza cardiaca e respiratoria per Google Fit

Dal prossimo mese quindi Google Fit sarà capace di misurare la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria utilizzando le fotocamere dei Google Pixel (Google non rende noti i modelli che saranno supportati), con l’intenzione di supportare nelle settimane successive e gradualmente un numero sempre maggiore di smartphone.

Sarà piuttosto semplice, fa sapere Google, misurare entrambi i parametri vitali: per misurare la frequenza respiratoria sarà sufficiente posizionare la testa e parte del busto davanti la fotocamera anteriore, mentre per misurare la frequenza cardiaca basterà posizionare un dito sulla fotocamera posteriore. Le misurazioni, ovviamente, saranno registrate da Google Fit e potranno essere consultate nel corso del tempo sotto forma di storico, in modo tale da avere un’idea chiara sulla loro evoluzione in positivo e negativo al fine di migliorare la salute e il benessere personale.

Google ci tiene a precisare che i dati rilevati non sono utilizzabili ai fini clinici per diagnosi e valutazioni, tuttavia, sottolinea che i suoi team di ingegneri, medici e ricercatori sono riusciti a sviluppare degli algoritmi capaci di misurare entrambi i parametri con estrema accuratezza sfruttando i sensori degli smartphone; spiega, per esempio, che la frequenza cardiaca viene misurata prendendo in esame l’approssimazione del flusso sanguigno in base al colore dei polpastrelli e tenendo conto nel contempo di fattori quali illuminazione, tonalità della pelle, età dell’individuo e di vari altri fattori determinanti.

Non ci resta, a questo punto, che attendere l’aggiornamento per Google Fit e per i Google Pixel che introdurrà le due funzionalità, che, vi ricordiamo, arriverà il mese prossimo e che solamente nelle settimane successive sarà reso disponibile per altri modelli di smartphone.