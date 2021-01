Buone notizie per gli utenti Android Auto, che potranno contare su una nuova soluzione per la navigazione: stiamo parlando dell’applicazione TomTom AmiGO.

Nei mesi scorsi il team di Google ha annunciato di avere deciso di mettere a disposizione degli utenti Android Auto la possibilità di usare anche altri servizi per la navigazione oltre a quelli offerti dal colosso di Mountain View (ossia Google Maps e Waze) e TomTom AmiGO è una delle prime app di terze parti a beneficiare di tale nuova politica.

TomTom AmiGO compatibile con Android Auto

Ricordiamo che TomTom AmiGO rappresenta una soluzione molto apprezzata dagli utenti Android, in quanto è studiata per mettere a loro disposizione un sistema che li aiuti a raggiungere il più velocemente possibile la destinazione desiderata, evidando i classici inconvenienti (come il traffico, gli autovelox ed i più comuni pericoli della strada).

Stando alle segnalazioni dei primi utenti, è con l’ultima versione di TomTom AmiGO che è arrivata la compatibilità ad Android Auto ma non è chiaro cosa serva al momento perchè effettivamente l’applicazione supporti la piattaforma di Google (probabilmente nel giro di qualche settimana tale funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti).

Tra le principali feature di TomTom AmiGO per Android troviamo un sistema di navigazione con il calcolo del percorso e le istruzioni online (studiato per evitare traffico e incidenti grazie alle informazioni in tempo reale), gli avvisi sulla presenza di autovelox fissi, gli aggiornamenti in tempo reale dalla community di automobilisti, varie modalità di visualizzazione, una grafica curata sin nei minimi particolari ed un’interfaccia semplice ed intuitiva, il supporto alla modalità scura e le informazioni sulla velocità.

Come scaricare le ultime versioni di TomTom AmiGO

Potete scaricare l’ultima versione beta di TomTom AmiGO per Android (la release 7.420.0) da APK Mirror (seguendo questo link) mentre la versione stabile è disponibile sul Google Play Store: