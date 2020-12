Android Auto è sempre stato vincolato alle app di navigazione di Google, con grande disappunto sia da parte degli sviluppatori delle app di navigazione, sia da parte degli utenti finali che si sono dovuti accontentare, oppure eseguire l’app di navigazione preferita sul proprio smartphone, rinunciando al display dell’auto.

Finalmente, la scorsa estate Google ha annunciato il supporto per app di terze parti e tra le prime app di navigazione che sarebbero arrivate entro la fine del 2020 figurava Sygic GPS Navigation che ha da poco rilasciato l’aggiornamento 19.0.3 Beta con il supporto per Android Auto.

Sygic si aggiorna con il supporto per Android Auto

L’interfaccia di Sygic si presenta chiara e pulita con un effetto di semi-trasparenza del menù delle opzioni che permette di continuare a visualizzare la porzione di mappa sullo sfondo.

Il supporto per i comandi vocali è invece deludente. Mentre Google Assistant interpreta correttamente i punti di interesse e gli indirizzi specifici delle destinazioni, Sygic effettua una ricerca, ma quasi sempre produce un errore, inoltre la schermata di ricerca non offre alcun pulsante per immettere testo con la voce. Inserire la destinazione tramite la tastiera integrata di Android Auto non è un’operazione sicura se si è in marcia.

Un’altro punto a sfavore è rappresentato dall’impossibilità di muovere la mappa o regolare lo zoom, ma si tratta di una limitazione che Google ha imposto nelle sue linee guida per le app di navigazione. L’unico cambio permesso è tra visualizzazione 2D e 3D (quest’ultima disponibile solo con Sygic Premium)

Infine, Sygic ignora il widget fisso nella barra di navigazione (o nel secondo spazio, nel caso di schermi larghi), pertanto è impossibile ottenere le indicazioni di navigazione se Sygic non è in primo piano, inoltre il supporto per Android Auto non include l’app sullo schermo dello smartphone e nemmeno la modalità MultiDisplay.

Nonostante sia apprezzato da molti utenti, per il momento ci sono troppi compromessi per utilizzare il sistema di navigazione Sygic su Android Auto, ma si spera che un nuovo aggiornamento non si faccia attendere troppo a lungo.

L’update è in roll out e diventerà disponibile per tutti gli iscritti alla versione beta. Dopo aver effettuato l’aggiornamento, Sygic comparirà nella lista di tutte le app di Android Auto.