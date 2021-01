Nella giornata di oggi, 13 gennaio 2021, ha fatto capolino sul Google Play Store una nuova versione di Android Auto, la cui analisi ha evidenziato la presenza di diverse novità, come una selezione di nuovi sfondi, il rilevamento di cavi USB danneggiati/scadenti e non solo.

Se questa mattina vi avevamo parlato del bug di Waze tuttora irrisolto, adesso vediamo le ultime novità di Android Auto, con una precisazione: le modifiche sono state individuate analizzando l’APK, ma non formano oggetto di un changelog ufficiale di Google e, essendo spesso aggiunte via server, potrebbero non essere ancora disponibili per tutti.

Android Auto: le novità dell’aggiornamento 6.0.6046

Con la versione approdata sul Google Play Store in data odierna, l’applicazione di Android Auto passa alla versione 6.0.6046. Pur segnando questo aggiornamento il passaggio dalla versione 5.9 alla 6.0 e pur presentando un buon numero di cambiamenti, non si tratta di una rivoluzione, pertanto non avrebbe senso parlare di major update.

Ecco l’elenco completo delle novità riscontrate nell’ultima versione di Android Auto:

Si fa riferimento al fatto che la prima configurazione di Android Auto non verrà più gestita soltanto sullo smartphone, ma andrà ultimata sul sistema di infotainment dell’auto.

Android Auto notificherà all’utente il rilevamento di un cavo USB danneggiato o di scarsa qualità, invitandolo a sostituirlo in caso di disconnessioni frequenti.

Viene rinnovata la galleria degli sfondi: 3 precedenti sono stati rimossi, in compenso sono arrivati i 12 visibili nella galleria seguente.

Sono state aggiunte le icone specifiche con i loghi dei veicoli di marca Daihatsu, Lamborghini, Lexus e Lincoln e delle autoradio di marca Planet Audio, Sound Storm Labs, Boss Audio, Grundig e Clarion.

L’icona dell’app Telefono ha subito un leggero restyling grafico.

Sono presenti dei primi riferimenti ad un’interfaccia chiara, alternativa a quella scura attuale.

Le app per Android Auto avranno la possibilità di usare dei messaggi toast nella parte inferiore dello schermo.

Android Auto inviterà a far riferimento al produttore del veicolo per sapere quali dati dei sensori dell’auto (Bussola, GPS, stato dei fari, sensore velocità, ecc.) sono usati da Android Auto.

