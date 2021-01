Continuano ad arrivare copiose voci e rumor su un nuovo Xiaomi Mi 10 e sul tanto atteso e criptico Motorola Moto G100 (Nio).

Xiaomi Mi 10 con Snapdragon 870?

Un nuovo rumor indica che il colosso cinese starebbe lavorando ad una inedita variante di Xiaomi Mi 10, dopo che l’azienda ha già presentato diversi modelli appartenenti a questa famiglia: Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T Lite e Xiaomi Mi 10i.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate su Weibo, il “nuovo” Xiaomi Mi 10 (manca ancora un nome ufficiale al modello) sarebbe il primo fra gli smartphone Xiaomi a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 870. Il prezzo di questo modello, il cui design dovrebbe essere del tutto simile se non identico a Xiaomi Mi 10, dovrebbe essere pari a 3500 yuan, circa 445 euro al cambio.

Motorola Nio con modalità desktop

Cambiando azienda e spostandoci invece su Motorola, la compagnia alata avrebbe intenzione di lanciare il modello Motorola Moto G100 (Nio), oppure Motorola Moto Edge S in Cina, con una particolare feature che ricorda molto Samsung DeX.

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine leak, sembrerebbe che il nuovo terminale di Motorola possa disporre di un particolare stand ideale non solo per utilizzare al meglio la modalità desktop, ma addirittura capace di ruotare in posizione landscape per fissare le fotocamere posteriori a favore di utente in previsione di una chiamata di lavoro.

Anch’esso, come il fantomatico Xiaomi Mi 10 di cui abbiamo discusso qualche riga più su, dovrebbe essere basato sul processore Snapdragon 870.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro