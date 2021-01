Dopo gli ultimi rumor circa Xiaomi Mi 10i, in queste ore il colosso cinese ha ufficialmente svelato lo smartphone per il mercato indiano. Le caratteristiche tecniche ed il design lo rendono estremamente simile a Xiaomi Mi 10T Lite, sebbene siano presenti alcune piccole differenze piuttosto significative.

Design e caratteristiche Xiaomi Mi 10i

Dal punto di vista del design Xiaomi Mi 10i è un medio gamma piuttosto standard, con un pannello frontale da 6,67 pollici generoso, a risoluzione Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz, ed una fotocamera punch hole da 16 MP posta centralmente. Le cornici sono piuttosto ottimizzate, sebbene il lato corto inferiore disponga di una gobba un po’ troppo vistosa per il 2021.

Il pannello LCD costringe Xiaomi a puntare ad un sensore per lo sblocco sul lato del telaio, il che non è poi un grande problema considerando il target dello smartphone ed il prezzo a cui viene proposto. Al suo interno trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 750G – sì, Xiaomi Mi 10i è uno smartphone con connettività 5G – accompagnato da un modulo RAM LPDDR4X da 6 o 8 GB e da storage interno UFS 2.2 da 128/256 GB espandibile tramite micro SD.

Buona, sulla carta, l’autonomia con la batteria da 4820 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 33 W, così come il comparto fotografico con ben quattro sensori. In quest’ambito troviamo una piccola differenza rispetto a Xiaomi Mi 10T Lite grazie alla presenza del sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP in grado di offrire prestazioni sensibilmente migliori. Il resto della componente fotografica vede un sensore ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP per le foto macro e di profondità.

Il software, infine, è basato su Android 10 con la MIUI 12.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 750G;

RAM LPDDR4X da 6/8 GB con storage UFS 2.2 da 128/256 GB;

fotocamera principale: sensore da 108 MP con apertura f/1.75, ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, macro da 2 MP e di profondità da 2 MP;

fotocamera frontale punch hole da 16 MP;

batteria da 4820 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W;

connettività USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, IR blaster, Wi-Fi 802.11 a/b/g, Bluetooth 5.1, GPS, 5G;

Android 10 con MIUI 12;

dimensioni 165.38 x 76.8 x 9 mm;

peso 215 grammi.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10i sarà disponibile a partire dal 7 di gennaio presso mi.com, Amazon India e altri negozi fisici nelle seguenti configurazioni: