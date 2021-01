La migrazione da Google Play Music a YouTube Music è stata tutt’altro che una passeggiata e sembra che tutt’ora sia ancora un travaglio sia per Google che per alcuni utenti.

L’anno scorso Google ha interrotto Play Music costringendo i suoi utenti a migrare a YouTube Music, un passaggio che prima o poi doveva avvenire, ma che tuttavia non è stato particolarmente ben accolto in generale, nemmeno dagli utenti di Android Auto.

Mentre Google Play Music ha sempre fatto il suo dovere su Android Auto, YouTube Music è piuttosto frustrante per alcuni utenti che spesso lamentano il fatto che l’app è troppo lenta, anche nella semplice visualizzazione della propria libreria musicale, e che addirittura la riproduzione a tratti si interrompe.

Android Auto accusa problemi con lo streaming della musica

Gli utenti sembrano doversi rassegnare a convivere con questo tipo di malfunzionamenti, inoltre, su Android Auto non sembra risolutivo nemmeno passare a un’altra piattaforma di streaming musicale compatibile come Spotify.

Per quasi due anni si sono verificati problemi di riproduzione che provocano salti di diversi secondi durante l’ascolto dei brani, ma il problema sembra risiedere in Android Auto, piuttosto che in specifiche app.

I conducenti di veicoli Nissan ne sanno qualcosa, ma anche gli utenti con auto di altre case automobilistiche hanno riscontrato problemi con la riproduzione audio su Android Auto.

Un consiglio dovrebbe essere di aggiornare sempre il software del veicolo senza ignorare nessun update, nemmeno quelli che sembrano poco importanti.