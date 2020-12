Il team di Google ha iniziato a chiudere il servizio Google Play Music nel mese di ottobre e nelle scorse ore la procedura si è conclusa: il popolare servizio di streaming musicale del colosso di Mountain View è ormai stato disattivato per tutti gli utenti a livello globale.

Google ha chiuso Play Music

Per avere una conferma è sufficiente andare sulla pagina dedicata al servizio (la trovate seguendo questo link), nella quale è possibile leggere questo messaggio:

Google Play Musica non è più disponibile

Per un periodo di tempo limitato puoi trasferire il tuo account e la tua raccolta, compresi caricamenti e playlist

In tale pagina gli utenti troveranno anche un apposito tasto per effettuare il trasferimento della propria raccolta di brani dal vecchio servizio di Google a quello che ha preso il suo posto, ossia YouTube Music.

Il colosso di Mountain View ricorda anche che nel caso in cui si desideri conservare la propria musica, è necessario scaricarla non appena è possibile. Se si decide di non eliminarli adesso, musica e dati rimanenti verranno eliminati automaticamente alla chiusura del servizio. Queste le tre opzioni messe a disposizione degli utenti:

Questo sembra essere l’ultimo passo di una procedura iniziata lo scorso maggio, quando il colosso di Mountain View ha consentito agli utenti di Google Play Music di passare a YouTube Music tramite un nuovo strumento di trasferimento per portare brani caricati, playlist e altri consigli sui contenuti.

Nel corso delle settimane si sono susseguite altre “tappe” intermedie, come la chiusura dello store di Play Music o il termine del supporto al servizio da parte degli altoparlanti con Google Assistant e smart display.

A questo punto, l’offerta streaming musicale di Google è interamente basata su YouTube Music. Voi avete già provato il nuovo servizio?