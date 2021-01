Ci addentriamo nel fine settimana con un pieno di aggiornamenti software: i destinatari arrivano tutti dalla Cina e sono Huawei P20 Pro, HONOR 20, HONOR 20 Pro, HONOR View20, HONOR Magic 2, Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A.

Huawei P20 Pro: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da Huawei P20 Pro, smartphone che ha ormai qualche primavera sulle spalle ma rimane tuttora valido.

In questi giorni Huawei ha avviato il roll out di un aggiornamento non particolarmente entusiasmante: la versione firmware introdotta dal pacchetto OTA da 537MB è la EML-L29 10.0.0.182 (C432E5R1P3) e si basa ancora su Android 10 e sulla EMUI 10.0.

Purtroppo il registro delle modifiche è decisamente povero di informazioni: si parla di generici e non meglio precisati miglioramenti di stabilità.

Honor 20, 20 Pro, View20, Magic 2: le novità degli aggiornamenti

Passando agli aggiornamenti in casa HONOR, i modelli interessati sono decisamente più numerosi e le novità in arrivo nettamente più succulente.

Al netto della vendita da parte di Huawei, gli smartphone dell’ex controllata fanno ancora girare la Magic UI, alla base della quale c’è la EMUI dell’ex casa madre.

Ebbene nelle scorse ore ben quattro modelli, nella fattispecie HONOR 20, HONOR 20 Pro, HONOR View20, HONOR Magic 2, hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento in versione stabile alla Magic UI 4.0, alla base della quale c’è la EMUI 11 (ecco il nostro approfondimento sulle novità).

Sebbene si tratti da una parte di modelli popolari e apprezzati anche altrove e dall’altra di un aggiornamento decisamente atteso, va precisato che questa prima fase del roll out è destinata esclusivamente al mercato cinese.

Naturalmente, proprio come già accaduto per la EMUI 11, anche alla base della Magic UI 4.0 continua ad esserci Android 10 e la versione global prossima al rilascio (anche se con tempistiche incerte) sarà priva dei GMS (Google Mobile Services).

Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con un trittico di aggiornamenti per tre smartphone economici dello stesso brand: Redmi 8, Redmi 8A e Redmi 7A. Per tutti e tre si tratta di un major update molto atteso: è in rilascio la MIUI 12.

Nel caso di Redmi 8 e Redmi 8A, il rilascio riguarda fin da subito molteplici regioni. In particolare, le versioni in rilascio per Redmi 8 sono:

Global: V12.0.1.0.QCNMIXM

EEA: V12.0.1.0.QCNEUXM

Russia: V12.0.1.0.QCNRUXM

Le versioni in roll out per il più economico Redmi 8A sono:

China: V12.0.1.0.QCPCNXM

EEA: V12.0.1.0.QCPEUXM

Tutte le release elencate, ad accezione della build Global di Redmi 8, sono nell’ormai solita fase Stable Beta. La MIUI 12 dovrebbe essere l’ultimo major update di entrambi i modelli, che nei prossimi mesi potrebbero effettuare il passaggio alla MIUI 12.5, ma non assaporeranno ufficialmente Android 11.

L’altrettanto economico e ancora meno recente Redmi 7A sta a propria volta ricevendo la MIUI 12 in queste ore. Agli inizi della settimana è partito il roll out per il mercato cinese e adesso lo stesso update è stato rilasciato anche per il modello destinato al mercato indiano.

La build in roll out è la V12.0.1.0.QCMINXM e, come per quelli poc’anzi citati, si tratta di una build in versione Stable Beta. Questo vuol dire che la disponibilità è ancora limitata ad un certo numero di utenti ma, a meno di problemi seri, verrà presto estesa a tutti gli altri.

La fuoriuscita dell’update dai confini cinesi fa ben sperare per le altre varianti di Redmi 7A in giro per il mondo (i.e. Global, EEA, Russia). Anche per Redmi 7A questo sarà l’ultimo major update (quindi niente Android 11), ma potrebbe ancora ricevere la MIUI 12.5 nei prossimi mesi.

Come aggiornare Huawei P20 Pro, HONOR 20/20 Pro, HONOR View20, HONOR Magic 2, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7A

Come spiegato nei rispettivi paragrafi, non tutti questi nuovi aggiornamenti sono già in roll out per l’Europa, ma quelli mancanti dovrebbero comunque essere dietro l’angolo.

Se non li avete ancora ricevuti, potete verificarne manualmente la disponibilità entrando nelle Impostazioni e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti di sistema.

