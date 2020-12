Pochi istanti fa, con un evento trasmesso in streaming, Xiaomi ha annunciato ufficialmente il nuovo flagship Xiaomi Mi 11 e con esso – come preannunciato ieri – la rinnovata MIUI 12.5, ultimissima iterazione della popolare ROM.

Se questa mattina vi avevamo parlato del rilascio della beta privata e dei primi smartphone che la riceveranno, andiamo adesso a scoprire le nuove feature di questa nuova versione della MIUI.

MIUI 12.5 ufficiale: ecco le novità principali

Chiamata a subentrare alla MIUI 12 introdotta lo scorso mese di aprile, la MIUI 12.5 si presenta come un aggiornamento di affinamento: Xiaomi ha sottoposto la UI ad una cura dimagrante e la descrive adesso come più veloce, leggera ed efficiente.

In particolare, la riscrittura della system UI, come dichiarato dal produttore cinese, sarebbe responsabile di una riduzione del 20% della memoria utilizzata e l’utilizzo della stessa in background sarebbe inferiore in media del 35%. In aggiunta a questo, i consumi energetici delle applicazioni di sistema sarebbero stati ridotti in media del 25%.

Dall’aggiornamento dell’AI motion algorithm della MIUI discende inoltre un miglioramento di 20 volte della capacità di rendering. Dal punto di vista grafico si segnalano nuove animazioni di sistema e un nuovo super wallpaper di una suggestiva montagna innevata (si tratta della vetta della Siguniang Mountain di Sichuan), con luci, ombre e nuvole che vengono renderizzate in tempo reale e cambiano nell’arco delle 24 ore. Tra le altre località incluse nei nuovi Super Wallpaper Earth troviamo anche la spiaggia del Navagio in Grecia e Blade’s Edge Mountain in Italia.

La MIUI 12.5 affina anche l’utilizzo della vibrazione per restituire un feedback al tocco più naturale. Xiaomi ha poi insistito molto sui miglioramenti legati alla privacy e il primo riguarda gli Appunti: vengono mostrate tutte le app che possono leggere i contenuti degli appunti e che hanno accesso alle registrazioni. La MIUI 12.5 abilita il meccanismo sandbox e tiene ciascun album separato, inoltre ci sono delle protezioni aggiuntive nel browser e in Xiaomi App Store e non solo.

Xiaomi non ha comunque mancato di introdurre delle nuove funzioni interessanti. La MIUI 12.5 segna ad esempio un netto passo in avanti nel discorso della collaborazione tra dispositivi mobile e computer: l’utente può visualizzare e gestire le notifiche dello smartphone direttamente dal PC ad esso connesso, può aprire anche screenshot e pagine web e quant’altro.

Per quanto riguarda i suoni di sistema, il produttore cinese ha lavorato per renderli più naturali e per questo ha collaborato con artisti del suono internazionali. A detta di Xiaomi, i suoni utilizzati coprono habitat come la foresta pluviale sudamericana, l’Australia, il circolo polare artico e le praterie dell’Africa orientale e ci sono suoni di oltre 120 creature che possono essere mescolati e abbinati. Tutti i suoni di sistema sono stati creati per rendere al meglio sugli smartphone dotati di doppi speaker.

In attesa di capire quando potremo averla tra le mani anche in Europa, ecco qualche immagine delle novità della MIUI 12.5 di Xiaomi.