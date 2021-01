MIUI 12 è in roll out per gli smartphone Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro, mentre Android 11 è in rilascio per Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro. Anche le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3 ottengono un nuovo firmware.

MIUI 12 è in roll out per Redmi Note 5 e 5 Pro

Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro hanno tre diverse build MIUI (globale, Cina e Russia) e questa volta MIUI 12 è stata rilasciata inizialmente per la variante con build globale, pertanto l’update V12.0.2.0.PEIMIXM è in roll out in tutte le regioni del mondo, mentre l’aggiornamento per la variante venduta sia in Cina che in Russia dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Attualmente l’aggiornamento è nella fase “Beta stabile”, quindi è disponibile solo per utenti selezionati, tuttavia dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti, se non ci saranno grossi problemi con la build.

Si tratta dell’ultimo major update per Redmi Note 5 e 5 Pro. Lo smartphone non è idoneo per l’ aggiornamento ad Android 10 ma potrebbe ricevere l’ aggiornamento MIUI 12.5 entro la fine dell’anno.

Android 11 è in roll out per Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro

Gli smartphone Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro, noti anche come Mi CC9 Pro e Mi CC9 Pro Premium Edition, hanno debuttato con la MIUI 11 basata su Android 9 Pie e successivamente sono stati aggiornati alla MIUI 12 basata su Android 10. Ora questi dispositivi hanno iniziato a ricevere l’ aggiornamento ad Android 11.

Dal momento che Mi CC9 Pro e Mi CC9 Pro Premium Edition sono venduti anche come Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro al di fuori della Cina, esistono cinque diverse build MIUI (Cina, Global, SEE, Russia e Indonesia) che attualmente eseguono MIUI 12 basata su Android 10 ad eccezione della variante Cina.

La versione cinese originale dello smartphone riceve build MIUI settimanali basate su Android 11 da molto tempo, ma ha iniziato a ottenere l’aggiornamento stabile solo ora con la build V12.1.3.0.RFDCNXM.

Anche questa build è attualmente nella fase “Beta stabile”, quindi è disponibile solo per utenti selezionati, tuttavia ci aspettiamo che Xiaomi estenda la disponibilità dell’aggiornamento a più utenti e ad altre regioni nei prossimi giorni. Mi CC9 Pro ora è entrato a far parte degli smartphone Xiaomi che attualmente eseguono l’ultima versione di Android.

Le cuffie Huawei FreeBuds 3 ottengono un nuovo firmware

Anche le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3 ricevono un nuovo aggiornamento che porta il firmware del dispositivo indossabile alla versione 1.9.0.590. Il changelog evidenzia che l’update ottimizza la stabilità della connessione Bluetooth.

L’aggiornamento dovrebbe manifestarsi tramite una notifica, tuttavia è possibile verificarne la disponibilità anche manualmente andando in Impostazioni > Blueetooth oppure tramite l’app AI Life.