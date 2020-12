Quest’anno sciagurato si chiude con una succulenta novità per i possessori di Huawei P40 in Italia: è partito il roll out dell’aggiornamento alla attesissima EMUI 11, con tutte le novità del caso.

A tenerli in buona compagnia ci sono anche il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip e lo smartphone Android One Xiaomi Mi A3, che stanno invece ricevendo l’agognato update ad Android 11.

Senza ulteriori indugi andiamo a scoprire le novità di questi aggiornamenti di fine anno.

Huawei P40: le novità dell’aggiornamento

Un paio di settimane fa, dopo una lunga e non esattamente tranquilla fase di beta testing, vi avevamo segnalato il rilascio in Cina della versione stabile della EMUI 11 per Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e Mate 30 Pro. Adesso, dopo un’attesa di ulteriori due settimane, quello stesso major update è finalmente in roll out anche alle nostre latitudini.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Huawei P40 sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento alla EMUI 11 in Italia. Dal momento che si tratta di un update importante, non sorprende il fatto che abbia dimensioni pari a ben 2,28GB.

La versione firmware introdotta è la EMUI 11.0.0.151 e il registro delle modifiche elenca di fatto quelle che sono tutte le novità dell’ultimissima versione della EMUI, che ruotano attorno al “concetto di design All Scenario di Huawei“. Come probabilmente ricordate, la EMUI 11 non si limita a un ritocco estetico dell’interfaccia, ma punta fortemente su un’esperienza di utilizzo capace di avvicinare tutti i device dell’ecosistema. Per maggiori dettagli sulle novità, vi rimandiamo al nostro video dedicato.

Samsung Galaxy Z Flip: le novità dell’aggiornamento

Come ci ha ormai abituati da un po’ di tempo a questa parte, anche con il major update ad Android 11 con annessa One UI 3.0 Samsung sta svolgendo un gran lavoro.

Giusto ieri vi avevamo riportato l’avvio del roll out per Samsung Galaxy Note 10 e oggi, appena in tempo per la conclusione del 2020, la lista dei modelli aggiornati accoglie un altro nome eccellente: Samsung Galaxy Z Flip. Il modello in questione è quello 4G, dato che la variante potenziata 5G si era già aggiornato poco prima di Natale.

Come riportato dalla fonte, l’update è stato rilasciato in Nigeria ed Europa e, come si evince dagli screenshot, pesa poco più di 2GB. La versione firmware introdotta è la F700FxXx3CTLx e contiene le patch di sicurezza di dicembre 2020. Le novità introdotte sono tutte quelle che vi abbiamo illustrato nei dettagli nel nostro approfondimento dedicato alla One UI 3.0 con Android 11.

Xiaomi Mi A3: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo il trittico di aggiornamenti con Xiaomi Mi A3: il non troppo fortunato Android One della casa cinese sta ricevendo finalmente Android 11.

L’update è in versione stabile, pesa 1,4GB e introduce le novità di seguito elencate nel changelog:

Improved Notification shade

Conversation bubbles

Better permissions management

Improved DND

Purtroppo Xiaomi Mi A3 si conferma uno smartphone particolarmente sfortunato in fatto di aggiornamenti: sono già arrivate le prime segnalazioni di problemi sotto forma di hard brick, pertanto il consiglio è quello di attendere qualche giorno prima di installarlo.

Come aggiornare Huawei P40, Samsung Galaxy Z Flip, Xiaomi Mi A3

Come ci è stato segnalato, questa prima fase del roll out riguarda come sempre i device no brand, mentre per quelli degli operatori l’attesa sarà un po’ più lunga. Se non avete ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro Huawei P40, potete effettuare un controllo manuale seguendo il percorso Impostazioni – Aggiorna Sistema – Verifica Aggiornamenti.

Nel caso di Samsung Galaxy Z Flip, il percorso da seguire è Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, mentre per Xiaomi Mi A3 – ma il consiglio rimane quello di attendere – è Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Avete ricevuto questo nuovo aggiornamento? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

