Dopo un lungo e travagliato programma di beta testing in Cina, Huawei sembra essere finalmente pronta a rilasciare la versione stabile della EMUI 11 su tutti i suoi ultimi flagship: infatti è in fase di roll out per il mercato cinese la EMUI 11 per i possessori di Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e Mate 30 Pro.

EMUI 11 in arrivo su Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e Mate 30 Pro

Mentre la fase beta in Europa prosegue a “gonfie vele”, Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e Mate 30 Pro stanno finalmente ricevendo in Cina un aggiornamento di oltre 2 GB che porta con sé, oltre alle patch di sicurezza di dicembre 2020, la EMUI 11 in versione stabile, basata su Android 11. Sono state aggiunte tantissime novità (NdR, date un’occhiata al video a fine articolo!), tra cui i nuovi temi artistici Always on Display, la feature Eyes on Display, nuovi effetti di animazione e un migliore sistema di gesture per la gestione dell’interfaccia.

Il rilascio della EMUI 11 in Cina per gli smartphone top di gamma lascia ben sperare: se il lavoro di beta testing proseguirà in Europa senza intoppi, possiamo immaginare che la versione stabile della EMUI 11 dovrebbe essere rilasciata anche da noi nella seconda metà di gennaio 2021. Seguiremo gli ulteriori sviluppi.