A seguito dell’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition alla vigilia di Natale, in queste ore il team di sviluppo del colosso sudcoreano fa un regalo altrettanto importante ai tanti utenti muniti di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+: l’arrivo dell’update alla One UI 3.0.

Novità aggiornamento N97xFXXU6ETLL

Sebbene la roadmap circa l’arrivo dell’update indichi gennaio 2021 per i due smartphone sopracitati, con qualche settimana di anticipo l’azienda ha iniziato ad avviare il rollout di Android 11 con le patch di sicurezza di dicembre per gli ex top di gamma.

Il firmware N97xFXXU6ETLL non solo aggiunge le ormai arcinote feature dell’ultima major release di Android, ma accoglie anche le tante novità a cui gli ingegneri Samsung hanno lavorato durante lo sviluppo della One UI 3.0. Oltre ad un miglioramento dell’interfaccia generale, la nuova versione della personalizzazione Android svela l’arrivo di migliorie alle applicazioni proprietarie, una migliore gestione dei permessi e della privacy, miglioramenti sotto il cofano e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10

L’aggiornamento alla One UI 3.0 per Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ è attualmente in propagazione in Germania, Spagna e Svizzera, il che ci porta a prevedere che ben presto sarà disponibile anche nel nostro Paese. Se non volete attendere l’arrivo della notifica circa l’arrivo dell’update, potete controllare manualmente la sua disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.