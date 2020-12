Dopo la gamma Galaxy S20 e Galaxy Note 20, anche Samsung Galaxy Z Flip 5G inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.0, in anticipo di qualche settimana rispetto a quanto previsto. Nel frattempo, anche Redmi 8 e Xiaomi Mi 10 Youth Edition si aggiornano, ma in questo caso alla MIUI 12.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip 5G

Il rollout dell’aggiornamento ad Android 11 parte anche per i pieghevoli iniziando da Samsung Galaxy Z Flip 5G. Lo smartphone sta ricevendo la One UI 3.0 a partire da Regno Unito e Svizzera con il firmware F707BXXU1CTL6, che include le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Le novità sono ovviamente tantissime e comprendono un’interfaccia ottimizzata e leggermente rivista in alcuni elementi, il debutto delle conversazioni nell’area delle notifiche, nuovi controlli multimediali e tanti aggiornamenti per le applicazioni integrate (qui per tutte le novità).

Per la variante 4G LTE di Samsung Galaxy Z Flip ci vorrà probabilmente qualche giorno in più: al momento non abbiamo indicazioni al riguardo, ma non mancheremo di tenervi informati.

Novità aggiornamento Redmi 8 e Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi 8 è uno smartphone low-budget che sta regalando soddisfazioni ai suoi possessori. Dopo aver ricevuto la MIUI 11 e successivamente Android 10, la variante globale sta iniziando in queste ore ad aggiornarsi alla MIUI 12, ancora basata sulla penultima distribuzione del robottino.

In rollout la versione 12.0.1.0.QCNMIXM, per il momento solo per alcuni utenti selezionati: nel caso non fossero riscontrati problemi, la disponibilità dell’aggiornamento si allargherà in fretta. Le novità integrate dal produttore a bordo di Redmi 8 sono ovviamente parecchie: tra le altre cose sono state riviste l’interfaccia utente e le gesture di sistema (qui tutte le novità).

La MIUI 12 arriva anche su Xiaomi Mi 10 Youth Edition a partire dalla Cina, ma questa volta con Android 11 in accompagnamento: si tratta del firmware 12.1.3.0.RJVCNXM, dal peso di circa 3,6 GB. Si tratta dell’ultimo smartphone della gamma a ricevere l’update, visto l’arrivo su Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite nelle scorse settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip 5G, Redmi 8 e Xiaomi Mi 10 Youth Edition

L’aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.0 per Samsung Galaxy Z Flip 5G è in distribuzione in Europa e potrebbe arrivare in Italia da un momento all’altro. Per verificarne l’arrivo sul vostro smartphone pieghevole non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Il rollout dell’aggiornamento a MIUI 12 (con e senza Android 11) per Redmi 8 e Xiaomi Mi 10 Youth Edition è partito, ma prima di vederlo in Italia potrebbero trascorrere alcune settimane. Potete comunque verificare recandovi all’interno delle impostazioni di sistema, alla voce relativa agli aggiornamenti software.

