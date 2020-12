Torniamo ad occuparci delle nuove soglie per il roaming europeo, che dall’1 gennaio 2021 saranno più alte, così come disposto dal relativo regolamento UE ed anche ho. Mobile e PosteMobile hanno aggiornato le proprie offerte con qualche giorno di anticipo, così da farsi trovare preparati alla scadenza.

Le nuove soglie in roaming di ho. Mobile per il 2021

L’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha adeguato l’extrasoglia che viene applicata una volta che sono terminati i giga inclusi nel traffico europeo, facendola scendere da 0,427 centesimi di euro per singolo megabyte a 0,366 centesimi di euro.

Dall’1 gennaio 2021 non vi saranno novità per le chiamate e gli SMS in Europa mentre aumenterà il quantitativo di giga che sarà possibile utilizzare in roaming senza dovere pagare il sovrapprezzo di 0,366 centesimi di euro a megabyte, in quanto si applicherà la nuova formula per il relativo calcolo: Volume di giga = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 3] x 2.

Ecco le nuove soglie mensili di ho. Mobile:

ho. 4.99 Solo Voce -> 50 mega

ho. 5.99 -> 3,3 giga

ho. 6.99 BTL -> 3,9 giga

ho. 8.99 -> 5 giga

ho. 9.99 -> 5,5 giga

ho. 9.99 Solo Voce -> 50 mega

ho. 12.99 -> 7,1 giga

ho. Solo Dati 100 Giga -> 7,1 giga

ho. Solo Dati 200 Giga -> 11 giga

Le nuove soglie in roaming di PosteMobile per il 2021

Anche PosteMobile si adegua alle nuove regole per il 2021, abbassando il costo extrasoglia da 0,42 centesimi di euro per singolo megabyte a 0,36 centesimi di euro.

Questi, invece, i nuovi limiti per quanto riguarda il roaming per le varie offerte di PosteMobile:

Creami WOW 10GB passa da 2,34 giga a 2,73 giga

Creami Relax 100 (primi 3 rinnovi) passa da 4,68 giga a 5,46 giga

Creami Relax 100 (successivi 3 rinnovi) passa da 4,22 giga a 4,92 giga

Creami Relax 100 (tutti i rinnovi successivi) passa da 3,75 giga a 4,37 giga

Creami Relax 20 (primi 3 rinnovi) passa da 3,75 giga a 4,37 giga

Creami Relax 20 (successivi 3 rinnovi) passa da 3,28 giga a 3,83 giga

Creami Relax 20 (tutti rinnovi successivi) passa da 2,81 giga a 3,28 giga

Postepay Connect Back mensile passa da 4,68 giga a 5,46 giga

Postepay Connect Back annuale passa da 3,90 giga a 4,55 giga

Postepay Connec 12 mesi passa da 2,26 giga a 2,64 giga

Creami WeBack passa da 4,68 giga a 5,46 giga

PosteMobile Super Ricarica passa da 0,94 giga a 1 giga

Creami Revolution 1 passa da 5,62 giga a 6,56 giga

Creami Revolution 3 passa da 4,68 giga a 5,46 giga

Creami Revolution 6 passa da 3,75 giga a 4,37 giga

Creami neXt 1 Special Edition passa da 4,68 giga a 5,46 giga

Creami neXt 3 Special Edition passa da 4,68 giga a 5,46 giga

Creami neXt 6 Special Edition passa da 3,90 giga a 4,54 giga

Creami Style (da 5€/mese) passa da 2,34 giga a 2,73 giga

Creami Style (da 7€/mese) passa da 3,28 giga a 3,83 giga

Creami Style Giga Extra passa da 0,47 giga a 0,55 giga

Mobile 3GB passa da 2,34 giga a 2,73 giga

Mobile 10GB passa da 4,68 giga a 5,46 giga

Mobile 30GB passa da 7,03 giga a 8,20 giga

Internet 30 Ore passa da 4,64 giga a 5,41 giga

Internet 100 Ore passa da 8,90 giga a 10,38 giga

I Paesi in cui sarà possibile navigare in roaming sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

