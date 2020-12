Il regolamento Roam Like at Home, entrato in vigore nel giugno del 2017, prevede che dal primo gennaio di ogni anno, fino al 2022, vengano aggiornate le condizioni per il roaming europeo, destinate a migliorare grazie a una serie di accordi tra gli operatori di telefonia mobile europei.

Sono diversi gli operatori che già si sono adeguati al nuovo regolamento, che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2021.TIM e Kena Mobile, ad esempio, hanno già notificato l’adeguamento e PosteMobile ha fatto lo stesso, comunicando i nuovi limiti e i costi extrasoglia.

Anche ho.Mobile ha già adeguato le soglie mente Vodafone ha comunicato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che le nuove soglie e costi entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2021. WINDTRE, dal canto suo ha adeguato il costo extrasoglia per un singolo MB, completando di fatto il quadro.

A partire dal primo gennaio dunque il traffico utilizzabile in roaming sarà calcolato utilizzando la formula (importo mensile (IVA esclusa) /3) *2, con un miglioramento rispetto alla situazione attuale in cui il coefficiente di divisione è di 3,5. Tale cifra scenderà ulteriormente da gennaio 2022, quando andrà ad assestarsi definitivamente a 2,5, salvo successive modifiche.

Per quanto riguarda il traffico extrasoglia, una volta superato il bundle che ogni utente ha a disposizione, sarà applicato un costo di 0,366 centesimi di euro per ogni singolo MB, in discesa dal prezzo in vigore nel 2020, fissato a 0,427 centesimi di euro.

Ricordiamo che il regolamento Roam Like at Home si applica per i viaggi occasionali al di fuori del proprio Paese, e che se l’utilizzo supera quello nel proprio Paese l’operatore potrebbe chiedere spiegazioni arrivando a imporre costi aggiuntivi in caso di comportamenti scorretti.