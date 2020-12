La gamma Redmi 7 ha debuttato all’inizio del 2019 con l’interfaccia personalizzata MIUI 10 basata su Android 9 Pie e successivamente lo smartphone ha ottenuto l’update alla MIUI 11 nel corso dello stesso anno.

Ora Xiaomi ha iniziato a lanciare il tanto atteso aggiornamento ad Android 10 per la variante globale di questo smartphone Redmi.

La variante globale di Redmi 7 ottiene Android 10

La nuova build QFLMIXM V11.0.1.0 del software di sistema introduce una nuova tonalità di notifica e nuove gesture per il centro di controllo, oltre a ottimizzazioni per la modalità scura.

L’update aggiunge anche un’animazione a gradiente di colore per la barra di stato ed elimina lo sfarfallio della schermata iniziale dopo aver sbloccato il display.

A questo punto ci aspettiamo che nei prossimi giorni Xiaomi inizi a distribuire l’aggiornamento ad Android 10 anche alle altre varianti regionali di Redmi 7, tuttavia è probabile che questo sia l’ultimo major update per questo smartphone, poiché la società ha recentemente annullato l’aggiornamento alla MIUI 12 per alcuni dispositivi, tra i quali Redmi 7, che oltretutto non è idoneo per ottenere Android 11.

L’aggiornamento ad Android 10 per la variante globale di Redmi 7 arriva sei mesi dopo l’inizio del roll out in Cina, ma dal momento che viene implementato in batch, l’update è attualmente disponibile solo per gli utenti selezionati.

