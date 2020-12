A dispetto dell’arrivo sul mercato del convincente OnePlus 8T (qui la nostra recensione), OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro rimangono i due modelli di punta del brand cinese e in queste ore stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con la Open Beta 5.

OnePlus 8/8 Pro: le novità dell’aggiornamento Open Beta 5

Come al solito, si apprende del roll out di questo nuovo aggiornamento destinato a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro direttamente dal forum ufficiale del brand. Mentre il mese scorso vi abbiamo raccontato dell’arrivo della Open Beta 4 per questi due modelli, oggi, come detto, parliamo della versione beta numero 5 della OxygenOS 11.

Sono presenti con questo aggiornamento numerose ottimizzazioni a livello di sistema e moltissime correzioni di bug. L’aggiornamento in roll out presenta dimensioni di qualche centinaio di megabyte e introduce la build Open beta 5. Ecco il registro delle modifiche completo:

System Optimized the startup speed of some apps for a faster launch experience Fixed the small probability issue that receiving messages may delay Fixed the issue that the volume adjustment has a small probability of failure Fixed the small probability issue that the speaker doesn’t work Updated Android security patch to 2020.12

Camera Refresh the animation effects when activating the front camera

Game Space Newly added Rewind Recording where you can record the exciting moments in the game of past 30 seconds with just one tap (Swipe down from the upper left or right corner to quickly open in the Gaming Tools)

Bluetooth Fixed the issue that the call may freeze when receiving the phone when playing music via Bluetooth



Come aggiornare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Il nuovo aggiornamento per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è già in distribuzione a livello internazionale e ha già raggiunto anche i primi modelli italiani iscritti al programma di beta testing. Se non lo avete ancora ricevuto automaticamente, potete sempre effettuare un controllo manuale entrando in Impostazioni, Sistema e quindi Aggiornamento Software.