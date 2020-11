A distanza di quasi un mese dal rilascio della Open Beta 3 di OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, in queste ore la compagnia ha avviato il rollout della Open Beta 4 di OxygenOS 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Novità aggiornamento OxygenOS 11 Open Beta 4

Rispetto alle tante novità che OnePlus aveva integrato all’interno della Open Beta 3 di OxygenOS 11, in questo caso la Open Beta 4 vede l’arrivo di un numero più ristretto di correzioni e feature, segno che magari la fase di completamento verso la versione stable è ormai ad un passo di distanza.

Infatti, com’è possibile notare dal changelog dell’aggiornamento, sono presenti un gran numero di correzioni e miglioramenti sotto il cofano, sebbene forse la novità più importante è la presenza delle patch di sicurezza di novembre 2020.

Le novità della Open Beta 4 sono:

correzione di un bug che causava la perdita della connessione Wi-Fi;

aggiornamento alle patch di sicurezza di novembre 2020;

correzione di un bug che causava del lag durante l’utilizzo di MX Player;

correzione di un bug che non permetteva l’installazione di app tramite Google Play Store;

correzione di un bug che non permetteva l’attivazione del modulo NFC;

correzione di un bug che comportava il calo di FPS in fase di gaming tirando giù la tendina delle notifiche;

miglioramento della stabilità in chiamata;

miglioramento della gestione dei consumi di sistema;

miglioramento di alcuni elementi della UI per impostare le sveglie;

miglioramento dell’esperienza utente durante l’utilizzo delle applicazioni in split-screen.

Come aggiornare OxygenOS 11 Open Beta 4

L’aggiornamento alla Open Beta 4 di OxygenOS 4 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro può essere scaricato attraverso i seguenti link: