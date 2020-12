Samsung Galaxy S21 rappresenta senza ombra di dubbio la famiglia di smartphone di fascia alta più chiacchierata degli ultimi mesi, sin da quando abbiamo iniziato a parlare del fatto che, per quest’anno, Samsung aveva intenzione di accelerare i tempi di rilascio e anticiparli di un mese.

Sono ben 12 i nuovi wallpaper da scaricare

In queste ultime settimane abbiamo pubblicato una grande mole di news che ci hanno permesso di scoprire praticamente quasi tutto sulla serie Samsung Galaxy S21, come ad esempio l’alta probabilità che Samsung Galaxy S21 Ultra rappresenti il primo smartphone della serie Galaxy S(*) ad offrire il supporto nativo alla S Pen.

Oltre alle tante informazioni condivise in questi giorni – vi consigliamo di scoprire tutte le novità attesi sugli smartphone tramite i seguenti link: Samsung Galaxy s21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra -, quest’oggi abbiamo finalmente modo di darvi la possibilità di scaricare i wallpaper ufficiali che Samsung ha realizzato per i tre device sopracitati.

Nel prossimi capitolo, infatti, potete scaricare a risoluzione originale (3200 x 3200 pixel) tutti e 12 i wallpaper che saranno disponibili per la gamma Samsung Galaxy S21 con in più una piccola sorpresa: 4 nuovi wallpaper anche per Samsung DeX.

Download wallpaper Galaxy S21 + Samsung DeX

L’appuntamento per il lancio è atteso per il mese di gennaio, fra poche settimane, con sempre più voci concordare sulla scelta del giorno 14 per l’evento Unpacked (ovviamente online) di presentazione.

