Dopo le immagini render della gamma Samsung Galaxy S21 ed il video hands-on che ci ha permesso di scoprire qualche novità in più su Samsung Galaxy S21+, in queste ore abbiamo modo di ammirare il design di Samsung Galaxy S21 Ultra con la S Pen grazie all’ottimo lavoro realizzato dal grafico italiano Giuseppe Spinelli.

S Pen per la prima volta su Galaxy S

Come ormai si indica da diverse settimane a queste parti, Samsung GalaxyS21 Ultra dovrebbe inaugurare lo sbarco della stylus di Samsung anche sulla serie Galaxy S*, dopo che per quasi un decennio è stata esclusiva della serie Samsung Galaxy Note – il primo modello di Samsung Galaxy Note è stato rilasciato nel 2011.

Le cose sarebbero destinate a cambiare con il lancio di Samsung Galaxy S21 Ultra (SM-G998) che, per la prima volta in assoluto, dovrebbe disporre della tecnologia necessaria per poter sfruttare la S Pen (EJ-PG998). A differenza di quanto è sempre avvenuto con gli smartphone della famiglia Galaxy Note, l’atteso top di gamma del colosso sudcoreano non dovrebbe essere munito di un alloggio per riporre il pennino all’interno del device. L’azienda sarebbe più interessata a renderlo disponibile come accessorio da acquistare a parte, anche se per alcuni saranno annunciate una serie di cover munite di alloggio per la S Pen.

Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe essere munito di un pannello OLED a risoluzione QHD+ da 6.8 pollici con refresh rate da 120 Hz, come del resto avevamo visto in parte già qualche giorno fa. Il sistema fotografico posteriore, in tutta probabilità, sarà completamente ridisegnato: è atteso un sensore principale da 108 MP, uno secondario ultra grandangolare da 12 MP, un sensore telescopico da 10 MP con zoom 10x e un altro sensore telescopico sempre da 10 MP con zoom 3x.

È ovviamente attesa la presenza di Android 11 con la One UI 3.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, connettività 5G e il processore Exynos 2100 (almeno per la variante indicata per il mercato europeo). La palette di colori, almeno al lancio, sarebbe limitata a solo due varianti: Phantom Black e Phantom Silver, con ulteriori colorazioni attese per i mesi successivi al lancio.