Samsung svelerà ufficialmente i suoi nuovi top di gamma solo il 14 gennaio, ma dopo le novità di oggi l’attesa vi sembrerà meno lunga, visto che vi proponiamo tutti i dettagli tecnici relativi a Samsung Galaxy S21 Ultra, il migliore dei nuovi smartphone del produttore asiatico.

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo mostrato i render, le prime immagini stampa e siamo riusciti a scoprire una parte della scheda tecnica, ma stavolta ci siamo, e di segreti ne resteranno ben pochi dopo aver letto questo articolo, grazie alle anticipazioni offerte da WinFuture.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 Ultra

Ancora una volta la variante europea del flagship Samsung utilizzerà un chipset proprietario, il nuovissimo Exynos 2100 che sulla promette di fare faville. E per la prima volta arriverà anche la S Pen, una novità per un dispositivo che non appartiene alla serie Note. Si tratta di un accessorio da acquistare a parte e per il quale servirà una apposita custodia, visto che non è previsto un alloggiamento nello smartphone.

Lo schermo avrà una diagonale da 6,8 pollici e sarà curvato solo minimamente ai lati, dando un aspetto quasi piatto. La risoluzione è di 1440 x 3200 pixel con una densità di 515 pixel per pollice, un formato 20:9 e una frequenza di refresh che può variare tra 1 e 120 Hz, ottimizzando quindi i consumi.

Il pannello è un AMOLED 2X con luminosità massima di 1500 candele e tecnologia punch-hole, che Samsung chiama Infinity-O, per alloggiare la fotocamera frontale. Il prezioso schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 7, che dovrebbe garantire la massima protezione ai graffi e agli urti.

E non manca un digitalizzatore Wacom che permette di utilizzare la S Pen, che dovrebbe essere leggermente diversa rispetto al modello che abbiamo imparato ad apprezzare con la serie Galaxy Note.

Addio ai problemi di fotocamera sella serie S20

Decisamente particolare il design della quadrupla fotocamera posteriore, integrata con due bordi dello smartphone e leggermente sporgente sugli altri due. Ci sono due lenti zoom e un sistema di messa a fuoco laser e un sensore principale con stabilizzazione ottica.

Si parte dunque da un sensore da 108 megapixel con pixel da 0,8 micron, delle dimensioni di 1/1,33 pollici, le stesse dimensioni del sensore utilizzato su Galaxy S20 Ultra, ma in grado di offrire immagini migliori, mantenendo un angolo visivo di 79 gradi e un’apertura f/1.8, grazie all’ausilio dei rimanenti sensori.

Il sensore con lente ultra grandangolare ha una classica risoluzione di 12 megapixel, con apertura f/2.2, lunghezza focale equivalente di 13 mm e angolo visivo di 120 gradi, con un proprio sistema di messa a fuoco. Il vero punto di forza però e la coppia di sensori con lenti zoom, entrambi da 10 megapixel, pixel da 1,22 micro e stabilizzazione ottica dell’immagine.

Il primo sensore ha un angolo visivo di 35 gradi con lunghezza equivalente di 72 mm, e apertura f/2.4 e zoom 3x, mentre il secondo ha un angolo visivo di appena 10 gradi, lunghezza equivalente di 240 mm e apertura focale f/4.9, a causa del design periscopico, che permette però di ottenere uno zoom ottico 10x.

Per quanto riguarda il frontale è presente un sensore da 40 megapixel con pixel da 0.7 micron, campo visivo di 80 gradi e apertura f/2.2, con autofocus integrato. Per quanto riguarda la parte video è possibile registrare filmati in 8K a 40 frame al secondo, mentre i 4K è possibile arrivare a 60 frame al secondo, che salgono a 240 con risoluzione FullHD.

Connettività e batteria al top

Per quanto riguarda il chipset troviamo, come detto in apertura, un Exynos 2100 con CPU octa core. Il core principale, operante a 2,9 GHz, è affiancato da tre core ad alte prestazioni a 2,8 GHz e da quattro core a basso consumo a 2,4 GHz. Il chipset integra un modem 5G e sarà affiancato da 12 GB di RAM, con 128/256/512 GB di memoria di tipo UFS non espandibile. La connettività include inoltre WiFi 6, Bluetooth 5.x e NFC, per una connettività decisamente completa.

La batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida a 45 watt, richiederà un alimentatore da acquistare separatamente, visto che Samsung non lo includerà, almeno in alcuni mercati, inserendo solo un cavo USB Type-C. Niente da fare anche per le cuffie o per una cover, tutti accessori che andranno acquistati separatamente.

Chiudiamo con le dimensioni, 165,1 x 75,6 x 8,9 millimetri e 228 grammi di peso, e il sistema operativo che sarà ovviamente Android 11 con l’interfaccia One UI 3.1. Il prezzo dovrebbe partire da 1.399 euro, ma questo è l’unico punto in cui manca una certezza assoluta. Scopriremo il prezzo destinato al mercato italiano nel corso delle prossime settimane.