Oggi, 1 dicembre 2020, sono ufficialmente partiti in Europa i test sulla EMUI 11 beta per i modelli delle serie Huawei P30, Huawei Mate 20 e per l’ottimo Huawei Nova 5T.

Il produttore cinese si sta dando un gran da fare per portare la nuova versione della EMUI su un ampio numero di modelli (ecco quelli che l’hanno ricevuta finora) e quelli presi in considerazione oggi sono tutti piuttosto rilevanti, sia perché ci sono diversi ex top di gamma, sia perché si tratta di modelli di grande successo.

EMUI 11 beta disponibile per Huawei P30, Mate 20, Nova 5T

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’apertura dei beta test sulla EMUI 11 per le serie Huawei Mate 20, Huawei P30 e per Huawei Nova 5T in Europa.

In quella sede vi avevamo indicato la data del 1 dicembre 2020 per l’avvio dei test e Huawei è stata precisissima. Come potete vedere dallo screenshot, le date di riferimento del progetto, nel caso di specie relativo a Huawei P30 Pro, vanno dal 30 novembre al 15 gennaio 2021.

Come vi avevamo anticipato, i posti disponibili per ciascun modello per questa prima fase di test sono soltanto 300. I modelli destinatari di questa EMUI 11 beta (comunque ancora basata su Android 10) sono:

I passaggi da seguire per prendere parte al test sono quelli che vi avevamo già indicato, ovvero:

scaricare ed installare l’app per provare la beta (la trovate seguendo questo link) avviare l’applicazione ed effettuare l’accesso effettuare un tap sulla scheda personale entrare nella sezione dedicata ai progetti selezionare i progetti disponibili scegliere il progetto desiderato e iscriversi ad esso

Possedete uno dei modelli elencati? Sfrutterete l’opportunità per provare in anteprima la EMUI 11 beta? Fatecelo sapere nei commenti.