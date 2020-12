Torniamo ad occuparci di EMUI 11, ossia la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Huawei e, probabilmente, anche l’ultima, in quanto il colosso cinese il prossimo anno dovrebbe puntare tutto su HarmonyOS.

In Cina Huawei P30 e P30 Pro sono entrati nella fase di beta testing pubblico e ciò significa che sia i modelli con a bordo EMUI 10.1 che quelli che hanno già installato EMUI 11 beta possono ora provare l’ultima build disponibile prima del rilascio della versione stabile.

Il produttore nei giorni scorsi ha anche avviato un programma beta di EMUI 11 in Europa per alcuni modelli selezionati (la serie Huawei P30, la serie Huawei Mate 20 e Huawei Nova 5T) e i possessori di tali telefoni possono registrarsi attraverso l’apposita applicazione per ricevere la nuova versione dell’interfaccia.

In Cina la beta pubblica di EMUI 11 in arrivo su altri device

In Cina il produttore ha deciso di ampliare la fase beta pubblica di EMUI 11 per ricomprendere anche i seguenti device:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Nova 5 Pro

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

HONOR 20 (Magic UI 4)

HONOR 20 Pro (Magic UI 4)

HONOR V20 (Magic UI 4)

HONOR Magic 2 (Magic UI 4)

Una volta conclusa la fase di beta test pubblico, questi dispositivi riceveranno EMUI 11 stabile insieme a Huawei P30 e P30 Pro.

Ricordiamo che tra le novità introdotte da Huawei con EMUI 11 troviamo diversi nuovi temi con gli sfondi più recenti, i nuovi temi artistici Always on Display, la feature Eyes on Display (EoD), nuovi e più curati effetti di animazione, un migliore sistema di gesture per la gestione dell’interfaccia ed il miglioramento delle funzionalità di collaborazione multi-schermo per i dispositivi connessi.

In Italia i primi smartphone a ricevere la nuova interfaccia dovrebbero essere i modelli della serie Huawei P40. Staremo a vedere.

