Per Huawei la giornata di ieri è stata molto importante dal punto di vista del software. Come abbiamo visto nelle scorse ore, infatti, il colosso cinese ha rilasciato la prima beta di HarmonyOS 2.0 per alcuni device e abbiamo anche scoperto come verranno gestite le interfacce della app sui vari dispositivi su cui sarà montato il sistema operativo proprietario.

Sarà il primo smartphone con HarmonyOS

Quest’oggi, però, sembra che la compagnia abbia in servo importanti novità anche per quanto riguarda la nuova serie di smartphone top di gamma attesa per il Q1 2021. Stiamo ovviamente parlando di Huawei P50 che, molto probabilmente, rappresenterà la prima serie di device mobile ad uscire con HarmonyOS preinstallato.

L’azienda ha già dichiarato da diverso tempo che nei prossimi mesi vedremo l’arrivo di un nuovo smartphone già munito di HarmonyOS e, seppure non abbia confermato che si tratti di Huawei P50, ci sono buone probabilità che i dispositivi di fascia alta saranno i primi ad utilizzare il sistema operativo proprietario.

Nel video hands-on sottostante di Huawei P40 con la beta di HarmonyOS 2.0 per gli sviluppatori, è possibile notare come in realtà l’impalcatura di base della UI sia estremamente simile (se non identica) a quella attualmente disponibile su tutti i device Huawei con la EMUI. È probabile che l’azienda continui su questa strada anche con l’arrivo del primo smartphone con HarmonyOS preinstallato, se non altro per dare una sensazione di continuità.

In copertina Huawei P40 Pro+