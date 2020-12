Con il ban USA contro Huawei che non cessa di stringere il colosso cinese in una morsa soffocante e in attesa di scoprire cosa cambierà con l’arrivo del Presidente Eletto Joe Biden, Huawei continua i suoi piani di sviluppo di HarmonyOS. Il sistema operativo, realizzato per prendere il posto di Android e fungere da cuore pulsante in una vasta costellazione di dispositivi presenti e futuri a marchio Huawei, è finalmente disponibile in beta nella versione 2.0 per alcuni selezionati sviluppatori in Cina.

Disponibile la beta di HarmonyOS 2.0

Secondo le ultime informazioni, infatti, la beta 2.0 di HarmonyOS per gli sviluppatori contiene un gran numero di novità come ad esempio più 15.000 mila nuove API, DevECO Studio 2.0 beta 3, asset per la UI e per il framework delle applicazioni. A partire da oggi, 16 dicembre 2020, l’azienda fornirà la prima beta di HarmonyOS agli sviluppatori muniti dei seguenti dispositivi:

Le informazioni indicano che, al momento, gli sviluppatori che si iscrivono al canale beta di HarmonyOS 2.0 e che verranno selezionati – la sola iscrizione non garantisce l’accesso al canale beta -, riceveranno l’aggiornamento OTA per testare il nuovo sistema operativo che sarà disponibile entro 1/2 giorni lavorativi a seguito dell’arrivo dell’email di conferma.

HarmonyOS 2.0 beta in un video hands-on

Com’è possibile notare nel video hands-on sottostante e come viene dichiarato dall’azienda, HarmonyOS 2.0 è assolutamente in grado di eseguire le applicazioni sviluppate per Android. Sebbene l’interfaccia grafica sia praticamente del tutto identica a quella della EMUI, forse un po’ più scattante, le informazioni circa il sistema operativo mostrate nell’apposito pannello delle Impostazioni indicano HarmonyOS 2.0+EMUI e non più Android+EMUI.

Cosa ne sarà degli altri smartphone Huawei rimasti fuori dalla fase di test della beta? L’azienda assicura che la serie Huawei Mate 40, così come gli altri smartphone già disponibili sul mercato, saranno evidentemente supportati su HarmonyOS ma solo a partire dal 2021 secondo tempistiche che non sono state meglio esplicitate.